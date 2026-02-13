Χίος: Άνοιξε η πλατφόρμα για ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις φωτιές του 2025

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα myBusinessSupport για τον πρώτο κύκλο του ειδικού σχήματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2025 στη Χίο.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και με την υποστήριξη της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), συνεχίζει τις παρεμβάσεις στήριξης προς τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου 2025.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, σε συνέχεια της δημοσίευσης της υπ’ αρ. 9336/09.02.2026 ΚΥΑ (Β’ 571), άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport, μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος συγκεκριμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των πυρκαγιών.

Στην παρούσα φάση, δικαίωμα υποβολής έχουν επιχειρήσεις που ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2025, λειτουργούν νόμιμα και εδρεύουν σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου 2025, έχοντας καταγράψει οικονομική ζημία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενταχθούν στο ειδικό σχήμα στήριξης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκινά στις 12/02/2026 και αφορά αποκλειστικά την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η δεύτερη φάση θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης και θα καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής, τη μεθοδολογία και την ένταση της ενίσχυσης, καθώς και τη διαδικασία υποβολής της οριστικής αίτησης και καταβολής της στήριξης. Για την ενεργοποίησή της θα εκδοθεί νέα κοινή υπουργική απόφαση, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2026.