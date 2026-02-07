Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος ο Μαροκινός - Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 31χρονος Μαροκινός που έχει υποδειχθεί ως ο διακινητής από επιβαίνοντες του μοιραίου σκάφους που στοίχισε τη ζωή σε 15 άτομα στο ναυάγιο ανοικτά της Χίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο Μαροκινός στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως ο διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Όπως ανέφερε, οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τους υπόλοιπους μετανάστες που διασώθηκαν, εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τους δύο συνηγόρους υπεράσπισής του.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της δικογραφίας, οι επιβαίνοντες στη λέμβο έχουν καταθέσει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν εκείνος που τους παρέλαβε από τα τουρκικά παράλια του Τσεσμέ, με σκοπό να τους μεταφέρει στην Ελλάδα.

Οι μαρτυρίες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την άσκηση βαρύτατων κατηγοριών σε βάρος του, οι οποίες περιλαμβάνουν κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα.

Ντοκουμέντα από την τραγωδία

Εν τω μεταξύ το φως της δημοσιότητας είδαν φωτογραφίες από τη μισοβυθισμένη βάρκα στην οποία επέβαιναν 39 μετανάστες, εκ των οποίων οι 15 έχασαν τη ζωή τους, μετά τη φονική σύγκρουση με σκάφος του Λιμενικού ανοιχτά της Χίου.

Σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύει o Flash, το φουσκωτό εμφανίζεται μισοβυθισμένο από την μπροστά δεξιά πλευρά, ενώ σε άλλο καρέ έχει πλέον χαθεί κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα γεννούν εύλογα ερωτήματα: ποιος τράβηξε τις εικόνες και από ποιο σκάφος, την ώρα που –σύμφωνα με πληροφορίες– οι κάμερες στο περιπολικό του Λιμενικού δεν είχαν τεθεί σε λειτουργία και βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους ανθρώπους που κατέληξαν στη θάλασσα μετά τη σύγκρουση.

Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα αν υπάρχουν και άλλα οπτικά ντοκουμέντα από το σημείο του ναυαγίου, τα οποία θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού, περιπολικό σκάφος εντόπισε φουσκωτό ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Όπως αναφέρεται, ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα, ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση στη δεξιά πλευρά του περιπολικού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το φουσκωτό ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές έχουν ήδη δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του σκάφους του Λιμενικού και του σημείου της σύγκρουσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας.