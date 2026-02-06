Τραγωδία στη Χίο: 12χρονος ανάμεσα στους νεκρούς, στο νοσοκομείο παραμένουν 17 τραυματίες

Την ώρα που οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του πολύνεκρου ναυαγίου, αλλά και για τυχόν αγνοούμενους, συνεχίζονται, η τραγωδία στη Χίο παίρνει ακόμη πιο δραματική τροπή καθώς έγινε γνωστό την Παρασκευή (6/2) ότι ανάμεσα στους νεκρούς συγκαταλέγεται και ο 12χρονος που είχε εξαρχής αναζητηθεί από τον πατέρα του. Ο πατέρας ενημερώθηκε ήδη για την απώλεια του παιδιού του, προσθέτοντας άλλη μια πικρή διάσταση στο θλιβερό γεγονός.

Προβληματισμός επικρατεί και για την κατάσταση των τραυματιών, καθώς στο νοσοκομείο παραμένουν 17 άτομα, εκ των οποίων τα 3 νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η σοβαρότερη τραυματίας στην εντατική είναι η σύζυγος του πατέρα που έχασε τον γιο του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τρεις ακόμη μετανάστες έλαβαν εξιτήριο και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών Χίου, ενώ και η λιμενικός που τραυματίστηκε το βράδυ της Τρίτης βγήκε σήμερα από το νοσοκομείο της Χίου.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος, που έχει συγκλονίσει τη Χίο και ολόκληρη τη χώρα.

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο Μαροκινός

Προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου, ζήτησε και έλαβε την Παρασκευή (6/2) ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από άλλους επιβαίνοντες στο μοιραίο σκάφος του πολύνεκρου ναυαγίου της περασμένης Τρίτης, ως ο διακινητής που τους μετέφερε στη Χίο από την Τουρκία.



Συγκεκριμένα, η απολογία του άνδρα που αναγνωρίστηκε ως διακινητής μεταναστών, έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα.

