Χίος: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο Μαροκινός - Αρνείται τις κατηγορίες
Ο Μαροκινός έχει υποδειχθεί από τους επιβαίνοντες στο μοιραίο σκάφος ως διακινητής.
Προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου, ζήτησε και έλαβε την Παρασκευή (6/2) ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από άλλους επιβαίνοντες στο μοιραίο σκάφος του πολύνεκρου ναυαγίου της περασμένης Τρίτης, ως ο διακινητής που τους μετέφερε στη Χίο από την Τουρκία.
Συγκεκριμένα, η απολογία του άνδρα που αναγνωρίστηκε ως διακινητής μεταναστών, έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα.
Όπως επισημαίνεται σε δελτίο τύπου των δικηγόρων του κατηγορούμενου Δημήτρη Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.
«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων, που παρουσίασε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.