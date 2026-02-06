Ελλάδα Διακινητές Μεταναστών Χίος Πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο Μετανάστες Μεταναστευτικό

Χίος: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο Μαροκινός - Αρνείται τις κατηγορίες

Ο Μαροκινός έχει υποδειχθεί από τους επιβαίνοντες στο μοιραίο σκάφος ως διακινητής.

Φωτ.: Λιμενικό Σώμα
Φωτ.: Λιμενικό Σώμα
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου, ζήτησε και έλαβε την Παρασκευή (6/2) ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από άλλους επιβαίνοντες στο μοιραίο σκάφος του πολύνεκρου ναυαγίου της περασμένης Τρίτης, ως ο διακινητής που τους μετέφερε στη Χίο από την Τουρκία.

Συγκεκριμένα, η απολογία του άνδρα που αναγνωρίστηκε ως διακινητής μεταναστών, έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα.

Όπως επισημαίνεται σε δελτίο τύπου των δικηγόρων του κατηγορούμενου Δημήτρη Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων, που παρουσίασε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Διακινητές Μεταναστών Χίος Πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο Μετανάστες Μεταναστευτικό

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader