Χίος: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο Μαροκινός - Αρνείται τις κατηγορίες

Προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου, ζήτησε και έλαβε την Παρασκευή (6/2) ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από άλλους επιβαίνοντες στο μοιραίο σκάφος του πολύνεκρου ναυαγίου της περασμένης Τρίτης, ως ο διακινητής που τους μετέφερε στη Χίο από την Τουρκία.



Συγκεκριμένα, η απολογία του άνδρα που αναγνωρίστηκε ως διακινητής μεταναστών, έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα.



Όπως επισημαίνεται σε δελτίο τύπου των δικηγόρων του κατηγορούμενου Δημήτρη Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων, που παρουσίασε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.