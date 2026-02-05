Παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη για Χίο - Θα παρακολουθεί την ΕΔΕ

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε ανακοίνωσή του, κάνει γνωστό ότι επισήμανε προς το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) την ανάγκη αμερόληπτης και διεξοδικής διερεύνησης του περιστατικού σύγκρουσης σκάφους του Λιμενικού με σκάφος μεταναστών στη Χίο της 03.02.2026 που αριθμεί ήδη 15 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, άνδρες, γυναίκες, δύο εγκύους μεταξύ αυτών, και παιδιά.

Υπενθύμισε, ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου σε καταδικαστικές αποφάσεις για τη χώρα μας, το πρωτεύον είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής σε επιχειρήσεις ελέγχου της παράνομης διέλευσης μεταναστών στα θαλάσσια σύνορα.

Η διαταγή ΕΔΕ προς αξιωματικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κοινοποιήθηκε σήμερα 05.02.2026 στον Συνήγορο ως Εθνικό Μηχανισμό Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, περιστατικών που

συμπεριλαμβάνουν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σχετικά με το δικαίωμα στη ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα κάθε προσώπου. Ο Συνήγορος,

σύμφωνα με το νόμο, ενημέρωσε, ότι θα παρακολουθήσει τη διεξαγωγή της ΕΔΕ, συμβάλλοντας με παρατηρήσεις επί της διαδικασίας όπου είναι αναγκαίο, και θα ελέγξει την πληρότητά της όταν αυτή ολοκληρωθεί με πόρισμά του, επιφυλασσόμενος τυχόν δικών του ενεργειών.

Ο νόμος ορίζει, ότι οιαδήποτε απόφαση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το αποτέλεσμα της ΕΔΕ - Ένορκη Διοικητική Έρευνα αναστέλλεται μέχρι το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής και την ικανοποίηση των επισημάνσεων και διαπιστώσεών του.

Οι επισημάνσεις προς το Λιμενικό

Ο Συνήγορος, ως Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης, επισήμανε προς το Λιμενικό Σώμα τις κατευθύνσεις έρευνας που προκύπτουν από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) σε καταδικαστικές αποφάσεις για τη χώρα μας (για περιστατικά ναυαγίων, επικίνδυνων ελιγμών και πυροβολισμών από στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

κ.α) και πρέπει να τύχουν εφαρμογής και στην παρούσα ΕΔΕ, και ιδίως ως προς την ανεξαρτησία της ΕΔΕ όχι μόνον από τα εμπλεκόμενα στο περιστατικό στελέχη του Λιμενικού αλλά και από την προανακριτική έρευνα και τη συλλογή αποδείξεων των συναδέλφων των εμπλεκομένων στην οικεία Λιμενική Αρχή, την αμερόληπτη λήψη κάθε εύλογα διαθέσιμου μέτρου που επιβάλλεται για να διαφωτίσει την υπόθεση, τη διασφάλιση κάθε αντικειμενικού αποδεικτικού μέσου (όπως είναι λ.χ. η λήψη από κάμερες, του σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή άλλες, ή και από κινητά τηλέφωνα επιβαινόντων ή στελεχών του Λιμενικού, οι καταγεγραμμένες συνομιλίες με το Κέντρο Επιχειρήσεων και το ΕΚΣΕΔ, πλήρεις ιατροδικαστικές εκθέσεις, εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης επί των σκαφών, και με ανέλκυση του βυθισμένου σκάφους, εκθέσεις εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης επί των πυροβόλων όπλων εάν υφίστανται ενδείξεις ή αιτιάσεις πυροβολισμών, καταθέσεις στο πλαίσιο της ΕΔΕ από το μέγιστο δυνατό αριθμό μαρτύρων, όχι μόνον στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αλλά και των επιβαινόντων, και όσων συνέδραμαν στην επιχείρηση διάσωσης και την παροχή πρώτων βοηθειών και υγειονομικής φροντίδας, η εξέταση της οργάνωσης και διεξαγωγής της επιχείρησης από πλευράς ελαχιστοποίησης του κινδύνου ζωής, η εξέταση προσφορότητας εναλλακτικών αντί καταδίωξης, και εν τέλει η διακρίβωση των περιστάσεων με βασικό γνώμονα το ερώτημα «κατά πόσον η επίδικη επιχείρηση ήταν επικεντρωµένη στην προστασία της ζωής των επιβατών», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Αποτελεί πάγια θέση της Ανεξάρτητης Αρχής, ότι η διενέργεια πλήρους κι ενδελεχούς, εσωτερικής διοικητικής εξέτασης, είναι σημαντική τόσο για την εμπέδωση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κάθε περίπτωση, πολλώ δε μάλλον του δικαιώματος στη ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα, όσο και για το κύρος του Λιμενικού Σώματος, όπως είχε επισημανθεί ήδη στην πρώτη επιστολή του Συνηγόρου μετά το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου προς τον τότε Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (α.π.30357/22.06.2023)», καταλήγει ο Συνήγορος του Πολίτη.