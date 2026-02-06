Χίος: Τι ερευνούν οι Αρχές για το ναυάγιο με τους 15 νεκρούς-Γιατί δεν λειτουργούσε η θερμική κάμερα

Ενώπιον εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης (5/2) ο Μαροκινός υπήκοος που φέρεται να είναι ο διακινητής και χειριστής του φουσκωτού σκάφους στο πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου, ανοιχτά της Χίου.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές φέρεται να έλαβε σημαντικό χρηματικό ποσό για τη μεταφορά των μεταναστών στην Ελλάδα, παραμένει νοσηλευόμενος υπό φρούρηση στο νοσοκομείο, λόγω τραυματισμών που υπέστη κατά το δυστύχημα.

Ολοκληρώθηκαν οι νεκροτομές – Βαριές κακώσεις στα θύματα

Την ίδια ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία νεκροψίας – νεκροτομής στις σορούς των 15 μεταναστών που ανασύρθηκαν νεκροί από τη θαλάσσια περιοχή της Χίου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, όλα τα θύματα έφεραν εκτεταμένες και βαριές κακώσεις, οι οποίες αποδίδονται ως η βασική αιτία θανάτου.

Στο νοσοκομείο εξακολουθούν να νοσηλεύονται περίπου 20 διασωθέντες:

11 εξ αυτών είναι παιδιά

3 ενήλικες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ

Ιδιαίτερα τραγική είναι η κατάσταση δύο εγκύων γυναικών που επέβαιναν στο σκάφος, οι οποίες έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.

Σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση

Παράλληλα, το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Οι ερευνητικές Αρχές αναμένεται να λάβουν καταθέσεις:

από επιζώντες μετανάστες

από τους τέσσερις λιμενικούς που συμμετείχαν στην περιπολία και εντόπισαν το σκάφος

Στο «μικροσκόπιο» οι χειρισμοί του διακινητή

Κομβικό σημείο της έρευνας αποτελούν οι χειρισμοί του διακινητή, ο οποίος φέρεται να κυβερνούσε το φουσκωτό την ώρα της επιχείρησης εντοπισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, αξιωματικός του Λιμενικού απέκλεισε το ενδεχόμενο εμβολισμού από το περιπολικό σκάφος, τονίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα υπήρχαν επιζώντες.

Αντιθέτως, αναφέρεται ότι το περιπολικό σκάφος επιχείρησε να αποφύγει το φουσκωτό, το οποίο είχε αναπτύξει υψηλή ταχύτητα.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για:

παράλληλη πλευρική πορεία των δύο σκαφών

απότομο και επικίνδυνο ελιγμό από την πλευρά του διακινητή

Διακόπηκαν οι θαλάσσιες έρευνες λόγω καιρού

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν από τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Χίο ανέστειλαν προσωρινά τις θαλάσσιες έρευνες.

Η επιχείρηση εντοπισμού αγνοουμένων συνεχίστηκε από ξηράς, με περιπολικά οχήματα του Λιμενικού να ερευνούν εκτενώς την ακτογραμμή.

Τι απαντά το Υπουργείο για τη θερμική κάμερα

Απαντήσεις δόθηκαν και για το ζήτημα χρήσης θερμικών καμερών από τα σκάφη επιτήρησης.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας ανέφερε ότι η ταυτόχρονη χρήση προβολέα και θερμικής κάμερας δεν είναι λειτουργικά συμβατή.

Πηγές του Λιμενικού διευκρίνισαν ότι, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του σκάφους, δεν έγινε χρήση θερμικής κάμερας, καθώς:

το φουσκωτό είχε ήδη εντοπιστεί

υπήρχε οπτική επαφή με προβολέα

είχε προηγηθεί εντοπισμός από χερσαία κάμερα επιτήρησης

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα που οδήγησαν σε μία από τις πλέον πολύνεκρες θαλάσσιες τραγωδίες των τελευταίων ετών στο ανατολικό Αιγαίο.