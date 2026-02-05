Καρυστιανού για ναυάγιο στη Χίο: «Πόνος βαθύς αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για το κράτος»

Σε ανάρτηση σχετικά με το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο που είχε ως αποτέλεσμα 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης (5/2) η Μαρία Καρυστιανού.

Η πρώην πρόεδρος του συλλόγου πληγέντων του δυστυχήματος στα Τέμπη ξεκίνησε την τοποθέτησή της αναφέροντας πως ο πόνος είναι βαθύς για την απώλεια των ανθρώπων ωστόσο άσκησε και σκληρή κριτική για τη διαχείριση του κράτους.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Χίος, Φεβρουάριος 2026



Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Δεν χωρεί αμφιβολία, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας.

Επίσης όμως σημαντική και αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή, για την προστασία της οποίας οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διαφύλαξής της και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πράξαμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο.

Γιατί αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: ο μέγιστος σεβασμός, η μέγιστη προστασία».