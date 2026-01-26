Καρυστιανού: Κύριε Μητσοτάκη πείτε μας γιατί θα συναντήσετε τον Ερντογάν για να κρίνουμε αν θα γίνει

Μετά τις πολυσυζητημένες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις που θα πρέπει, όπως είπε, να είναι θέμα διαβούλευσης, η Μαρία Καρυστιανού κάνει την πρώτη της παρέμβαση για τα ελληνοτουρκικά.

Μέσω ανάρτησης στο Χ, ζητά από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δημόσια ενημέρωση για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στην επικείμενη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου, μάλιστα, όπως λέει «οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής».

Τονίζει, δε, ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους συνιστά εθνική προδοσία.

Αναλυτικά η ανάρτηση της κυρίας Καρυστιανού:



K. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: "Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα"



Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ' αυτών.



Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία.