Πολιτική θύελλα για τις αμβλώσεις από Καρυστιανού – Πίεση σε Τσίπρα και αναταράξεις στα κόμματα

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις. Το σχόλιο για ενδεχόμενη «δημόσια διαβούλευση» σχετικά με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο άνοιξε έναν έντονο κύκλο πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα θέμα που θεωρείται θεσμικά και κοινωνικά λυμένο εδώ και δεκαετίες. Η αναφορά της πρώην προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών «πυροδότησε» άμεσες και αιχμηρές αντιδράσεις από το σύνολο σχεδόν του πολιτικού φάσματος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τη συζήτηση «λυμένη», υπογραμμίζοντας ότι «κάθε γυναίκα είναι υπεύθυνη να ορίζει το σώμα της», ενώ το ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε πως το δικαίωμα στην ασφαλή άμβλωση κατοχυρώθηκε οριστικά με τον νόμο 1609/1986, επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου.

Αντίστοιχα, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «επικίνδυνη και βαθιά πολιτική δήλωση» που ανοίγει δρόμους συντηρητικής οπισθοδρόμησης, ενώ το ΚΚΕ ξεκαθάρισε ότι το δικαίωμα στην άμβλωση «δεν μπαίνει σε διαβούλευση και είναι αδιαπραγμάτευτο». Κριτική άσκησε και η Νέα Αριστερά, με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη να χαρακτηρίζει τη δήλωση «άκρως προβληματική».

Παράλληλα, δημόσιες παρεμβάσεις από τον καλλιτεχνικό χώρο –μεταξύ άλλων από τους Φοίβο Δεληβοριά, Νίκο Μωραΐτη και Βασίλη Μπισμπίκη– προσέδωσαν στη συζήτηση ευρύτερη κοινωνική διάσταση, με κοινό παρονομαστή ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν τίθενται σε διαβούλευση».

Πιέζει Τσίπρα, «σκουπίζει» ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή, Βελόπουλο και Νίκη

Μερικές ώρες αργότερα από την επίμαχη δήλωση της κας Καρυστιανού, είδε το φως της δημοσιότητας η ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, όπου -μεταξύ άλλων ευρημάτων - αποτυπώνεται και η δυναμική του κόμματός της.

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει ένα σύνθετο πολιτικό τοπίο: Περίπου τρεις στους δέκα πολίτες δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ οι μισοί θεωρούν ότι μια τέτοια πολιτική κίνηση θα επηρέαζε οριζόντια όλους τους χώρους. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη εμφανίζονται ως τα κόμματα που θα δεχθούν τη μεγαλύτερη πίεση, ενώ η παρουσία της Καρυστιανού δείχνει να «συμπιέζει» ιδιαίτερα και τον Αλέξη Τσίπρα.

Έτσι, ενώ η δημοσκοπική εκκίνηση καταγράφεται ισχυρή, η δήλωση για τις αμβλώσεις φαίνεται να μετατρέπει γρήγορα το πολιτικό ενδιαφέρον σε πεδίο έντονης σύγκρουσης, με απρόβλεπτες επιπτώσεις για το εγχείρημα που βρίσκεται υπό διαμόρφωση.