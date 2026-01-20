Ελεονώρα Μελέτη για Μαρία Καρυστιανού: Επικίνδυνες οι δηλώσεις της

Σαφές μήνυμα κατά της οπισθοδρόμησης στο ζήτημα των αμβλώσεων έστειλε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελεονώρα Μελέτη, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Οι δηλώσεις από την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας έρχονται μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τα όσα δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού. Ως συντονίστρια της Επιτροπής Ισότητας, η Ελενονώρα Μελέτη υπογράμμισε ότι το δικαίωμα στην άμβλωση είναι νομικά κατοχυρωμένο στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια, τονίζοντας πως οποιαδήποτε αμφισβήτησή του αποτελεί επικίνδυνο πλήγμα στην αυτοδιάθεση των γυναικών. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι αμβλώσεις αποτελούν ζήτημα δημόσιας υγείας και όχι ηθικό δίλημμα, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια ελέγχου του γυναικείου σώματος.

Με τη παρέμβασή της ξεκαθάρισε τη διαφορά ανάμεσα σε μια προσωπική άποψη και μια πολιτική τοποθέτηση. Όπως ανέφερε, μια ατομική γνώμη είναι θεμιτή, αλλά δεν έχει θεσμικό βάρος. Όταν όμως μια τέτοια θέση αποκτά πολιτικό χαρακτήρα ή εκφράζεται από πρόσωπα με δημόσιο ρόλο, τότε μετατρέπεται σε σοβαρό ζήτημα, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αμφισβήτηση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.

Υπογράμμισε ότι το δικαίωμα στην άμβλωση είναι νομικά κατοχυρωμένο στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια και αποτελεί κατάκτηση μακροχρόνιων αγώνων. Στη σημερινή συγκυρία, οποιαδήποτε –ακόμη και θεωρητική– συζήτηση οπισθοδρόμησης είναι επικίνδυνη, καθώς ανοίγει τον δρόμο για αμφισβήτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και για έλεγχο του σώματος των γυναικών από την κοινωνία.

Η Ελεονώρα Μελέτη επισήμανε ότι στην Ευρώπη η άμβλωση αντιμετωπίζεται ως ιατρικό ζήτημα και ζήτημα δημόσιας υγείας, όχι ως ηθικό δίλημμα. Η πραγματική ηθική εκτροπή, όπως ανέφερε, είναι κάθε απόπειρα αφαίρεσης της αυτοδιάθεσης των γυναικών. Κεντρικός στόχος παραμένει η διασφάλιση ασφαλούς, νόμιμης και ισότιμης πρόσβασης όλων των γυναικών στην άμβλωση.