Ελεονώρα Μελέτη για deep fakes: «Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ»

Παρέμβαση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποίησε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελεονώρα Μελέτη, αναδεικνύοντας την ψηφιακή σεξουαλική κακοποίηση μέσω deep fakes, την οποία χαρακτήρισε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και ψηφιακής βίας απέναντι στις γυναίκες.

«Ανεπαρκής εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων»

Στην παρέμβασή της, η Ελεονώρα Μελέτη τόνισε ότι η ευθύνη δεν ανήκει στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), όπως υποστηρίζουν κάποιοι, αλλά έχει να κάνει σαφώς με τις ψηφιακές πλατφόρμες και την ανεπαρκή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων που επιτρέπουν τελικά στον καθένα εκεί έξω να πράττει όπως θέλει, αφού δεν έχει ουσιαστικές συνέπειες για τις πράξεις του που διαλύουν ψυχές και οικογένειες…

«Δεν μπορεί ο αλγόριθμος να έχει περισσότερα δικαιώματα»

Παράλληλα, η ευρωβουλευτής της ΝΔ ζήτησε την άμεση αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου και επιπλέον ζήτησε να υπάρχει μια σειρά από κυρώσεις, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί ο αλγόριθμος να έχει περισσότερα δικαιώματα από το ανθρώπινο σώμα».

«Οι γυναίκες δεν είναι αντικείμενα»

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η Ελεονώρα Μελέτη κάλεσε την Ευρώπη να αναλάβει ξεκάθαρη ευθύνη για ένα ψηφιακό μέλλον χωρίς αντικειμενοποίηση των γυναικών, δηλώνοντας με έντονο τρόπο: «Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ».