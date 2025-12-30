Ελεονώρα Μελέτη: Ανάμεσα στους 70 πιο επιδραστικούς Ευρωβουλευτές

Η Ελεονώρα Μελέτη κατατάσσεται ανάμεσα στους 70 πιο επιδραστικούς Ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδεικνύοντας πως με τον σύγχρονο λόγο και τη συμμετοχή της στον δημόσιο διάλογο παράγει έργο και αναδεικνύει ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, ισότητας και ευρωπαϊκής συνοχής που αναγνωρίζονται εντός και εκτός Ευρωκοινοβουλίου.

Εντυπωσιακή είναι η παρουσία της Μελέτη στη νέα έκδοση του EU Influence Index της Burson, του ετήσιου δείκτη που αποτυπώνει την επιρροή των Ευρωβουλευτών τόσο σε θεσμικό όσο και σε δημόσιο επίπεδο.

Επιτυχία με την πρώτη θητεία

Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην πρώτη της κοινοβουλευτική θητεία, κατατάσσεται 67η πανευρωπαϊκά ως προς τη Δημόσια Επιρροή (Public Influence) - μια διάκριση που αναδεικνύει τη δυναμική, τη συνέπεια και τη σύγχρονη προσέγγισή της στην ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνία.

Αναγνώριση του έργου της

Η θέση της Ελεονώρας Μελέτη ανάμεσα στους 70 κορυφαίους Ευρωβουλευτές της Ευρώπης, σε ένα σύνολο 720, επιβεβαιώνει την αυξανόμενη αναγνώριση του έργου της και τη θετική ανταπόκριση του κοινού στη φωνή της μέσα και έξω από το Ευρωκοινοβούλιο.

Σύγχρονος λόγος

Η Ελεονώρα Μελέτη, με συνεπή παρουσία σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, ισότητας και ευρωπαϊκής συνοχής, συνεχίζει να ενισχύει την αντιπροσώπευση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι με σύγχρονο λόγο, θεσμική σοβαρότητα και ενεργή συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο.