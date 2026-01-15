Με λυγμούς η Ελεονώρα Μελέτη αποκάλυψε στην Ευρωβουλή: «Υπήρξα θύμα κακοποίησης, απλά ήμουν τυχερή»

Συγκλόνισε η Ελεονώρα Μελέτη με τις αποκαλύψεις της στο Ευρωκοινοβούλιο, σε εκδήλωση για τις κακοποιημένες γυναίκες. Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αποκάλυψε για πρώτη φορά πως και η ίδια έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης, ξεσπώντας σε λυγμούς.

Είναι μια γυναίκα δυναμική, μια γυναίκα που δείχνει ατρόμητη. Παρ’ όλα αυτά, η συναισθηματική της φόρτιση ήταν τέτοια, που λύγισε στα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου, στη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης.



Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελεονώρα Μελέτη δεν γνώριζε ότι η στιγμή καταγραφόταν, με αποτέλεσμα να καταθέσει μία προσωπική εμπειρία που μέχρι σήμερα δεν είχε μοιραστεί ποτέ δημόσια αλλά γνώριζε μόνο ο πολύ στενός της κύκλος. Αξίζει να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένες αποκαλύψεις έχουν να κάνουν για μία σχέση της, πολύ πριν γίνει γνωστή.

Στην εκδήλωση ήταν προσκεκλημένες οκτώ γυναίκες. Οι επτά από αυτές είχαν χάσει τα παιδιά τους από γυναικοκτονίες, ενώ η όγδοη ήταν κόρη μιας γυναίκας που έχασε τη ζωή της από γυναικοκτονία. Ακούγοντας τις συγκλονιστικές ιστορίες ζωής που μοιράστηκαν αυτές οι γυναίκες, η Ελεονώρα Μελέτη λύγισε. Και αποκάλυψε αυτό που βάραινε την ψυχή της και το οποίο δεν είχε πει ποτέ δημόσια.



Η στιγμή που η Ελεονώρα Μελέτη με λυγμούς αποκαλύπτει πως έχει πέσει θύμα κακοποίησης pic.twitter.com/uSMZrKoO0h — Flash.gr (@flashgrofficial) January 15, 2026

Παίρνοντας τον λόγο, ήταν ήδη πολύ συγκινημένη και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ενώ κάποια στιγμή ξέσπασε σε λυγμούς.



«Είμαι εδώ ως μητέρα, γιατί μεγαλώνω κι εγώ μία κόρη. Είναι μόλις επτά χρονών. Και αναρωτιέμαι: το δικό μου παιδί αν θα έρθει αντιμέτωπο ποτέ ή όχι με κάτι σαν κι αυτό που ζήσατε εσείς. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Είναι ψέμα όταν λέει μια μάνα ότι εγώ καταλαβαίνω μια άλλη μάνα που έχει χάσει το παιδί της. Δεν μπορεί να την καταλάβει. Αυτός ο πόνος δεν είναι λογικός. Δεν είναι βιώσιμος, δεν είναι δυνατόν να τον αντέξει κανείς. Φαντάζομαι, γιατί δεν ξέρω και εύχομαι να μη μάθω», είπε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη, από τα μάτια της οποίας ήδη έτρεχαν δάκρυα.



Και με σπασμένη φωνή συνέχισε: «Αλλά είμαι εδώ και ως γυναίκα. Είμαι εδώ ως γυναίκα, η οποία κι αυτή έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στη σχέση της. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα θα ασχοληθώ με τα γυναικεία δικαιώματα, θα υπερασπίζομαι τις γυναίκες, θα γίνω η Μπουμπουλίνα των γυναικείων δικαιωμάτων. Ξύπνησα γιατί έχω κι εγώ τα δικά μου βιώματα. Βέβαια, εγώ ήμουν πολύ πιο τυχερή. Αλλά ήμουν απλά πιο τυχερή, γιατί έβλεπα, ήξερα, μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, απλά ήμουν πιο τυχερή».

