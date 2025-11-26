Ελεονώρα Μελέτη: «Η βία δεν ξεκινά με γροθιές, η βία ξεκινά με λέξεις»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελεονώρα Μελέτη, ανέδειξε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο τη σημασία της καταπολέμησης της έμφυλης βίας, τονίζοντας ότι βία δεν είναι μόνο η σωματική κακοποίηση ή οι δολοφονίες.

«Τα μεταγγίζουμε από γενιά σε γενιά»

Στον λόγο της στην κατάμεστη αίθουσα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ελεονώρα Μελέτη, συντονίστρια του ΕΛΚ στην επιτροπή FEMM, επεσήμανε ότι βία είναι και η συναισθηματική κακοποίηση, ο συνεχής υποβιβασμός, ο εσωτερικευμένος μισογυνισμός και η ρητορική μίσους.

«H βία κατά των γυναικών παραμένει μία από τις πιο επίμονες παθογένειες. Αλλά ας μιλήσουμε ανοικτά. Bία δεν είναι μόνο οι δολοφονίες και η σωματική κακοποίηση. Βία είναι και η συναισθηματική κακοποίηση, ο συνεχής υποβιβασμός, ο εσωτερικευμένος μισογυνισμός, η ρητορική μίσους. Και σε όλα αυτά δεν υπάρχουν μόνο άντρες θύτες και γυναίκες θύματα. Υπάρχουν άντρες και γυναίκες που -συνειδητά ή ασυνείδητα- αναπαράγουν στερεότυπα που θέλουν τη γυναίκα κατώτερη, λιγότερο ικανή, λιγότερο άξια, που θα πρέπει να είναι αυτή που θα μένει πίσω, θα κάνει υπομονή, εκείνη που δεν θα μιλά, εκείνη που θα υπομένει, αυτή που δεν θα δουλεύει γιατί “κρατάει το σπίτι και την οικογένεια δεμένη”.

Στερεότυπα που θέλουν επαγγέλματα, θέσεις εργασίας και αθλήματα να μην είναι για γυναίκες, συμπεριφορές και ντυσίματα που προκαλούν, στερεότυπα που θέλουν τις γυναίκες να μπαίνουν στο πάγκο επειδή μεγαλώνουν, δεν είναι πια νέες ή απόλυτα όμορφες. Αν δεν είναι αυτό βία τότε τι είναι; Και τα ζούμε όλα αυτά, τα μεταγγίζουμε από γενιά σε γενιά, από τα σπίτια στα σχολεία, από τις κοινωνίες στα παιδιά μας. Άντρες και γυναίκες. Και το αφήγημα πρέπει να αλλάξει.

Γι’ αυτό σήμερα απευθύνω έκκληση. Στους άντρες να γίνουν σύμμαχοι, σας χρειαζόμαστε σε αυτόν τον αγώνα. Και στις γυναίκες να μην αποδεχθούν ποτέ ότι “έτσι είναι τα πράγματα”. Δεν είναι έτσι, λέμε ψέματα, στον εαυτό μας και στα παιδιά μας».

Αποδόμηση των στερεοτύπων

Η καμπάνια «Άλλαξε το αφήγημα» υπενθυμίζει ότι η αλλαγή νοοτροπίας χτίζεται μέσα από τον τρόπο που μεγαλώνουμε, μιλάμε και συμπεριφερόμαστε και ότι η αντιμετώπιση της βίας ξεκινά από την αναγνώριση και την αποδόμηση των στερεοτύπων που τη γεννούν.

Στην καμπάνια συμμετέχει φιλικά ο ηθοποιός Λευτέρης Ζαμπετάκης, καθώς και η κόρη της Ελεονώρας, Αλεξάνδρα με τους συμμαθητές της Τζων, Φίλιππο και Νικ, με τη συναίνεση των γονέων και σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον.

Η σκηνοθεσία είναι της Νατάσσας Ιωάννου, την ιδέα και το σενάριο υπογράφει η Ελεονώρα Μελέτη και την παραγωγή έχει η Marossoulis Production, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.