Ελεονώρα Μελέτη: «Με τον άντρα μου είμαστε μαζί και έχουμε συνεπιμέλεια της κόρης μας»

Η τηλεόραση, η οικογένεια, το Ευρωκοινοβούλιο. Η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε στο Nansou TV της Νάνσυς Παραδεισανού στο YouTube για τη ζωή της εντός και εκτός Ελλάδας ξεκαθαρίζοντας: «Δουλεύω στις Βρυξέλλες και ζω στην Αθήνα.

«Είναι μια περίεργη χρονιά»

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ μίλησε από τις Βρυξέλλες μίλησε και για την αγάπη που έχει για την τηλεόραση λέγοντας χαρακτηριστικά: «Την αγαπάω και δεν θα σταματήσω ποτέ να την αγαπάω ό,τι και να γίνει. Και να κλείσει η τηλεόραση σαν μέσο! Δεν ξέρω που πηγαίνει η τηλεόραση. Είναι μια περίεργη χρονιά, δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα, τι πάει καλά, ποιος παίζει που».

«Είμαστε στα τηλέφωνα όλη μέρα»

Η δημοσιογράφος μίλησε για το πώς έχει εξελιχθεί η σχέση της με τον Θοδωρή Μαροσούλη τώρα που τις μισές μέρες της εβδομάδας ζει στο εξωτερικό αποκαλύπτοντας πως με τον άντρα της έχουν συνεπιμέλεια της κόρης τους. «Ο Θοδωρής έχει μείνει πίσω στην Αθήνα, αλλά δεν είναι άπραγος. Ξυπνάει το πρωί, πηγαίνει στο δικό του γραφείο, έχει τις δικές του επιχειρήσεις, τις δικές του δουλειές, πηγαινοέρχεται και αυτός. Τώρα περνάμε μια φάση με τον Θοδωρή, που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός από την Αθήνα.

Με τον άντρα μου είμαστε μαζί και έχουμε συνεπιμέλεια. Δηλαδή αν ένα ζευγάρι χωρισμένο έχει το πρόγραμμα το δικό μου και του Θοδωρή, έχει τέλεια συνεπιμέλεια. Δεν θα κρατήσει για πολύ. Είμαστε στα τηλέφωνα όλη μέρα. Δεν είμαστε για τα τυπικά, έχουμε και θέματα που συζητάμε, τα του σπιτιού, τα του παιδιού και των δουλειών».