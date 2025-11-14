Ελεονώρα Μελέτη: «Η ανισότητα έχει φύλο και είναι γυναικείο»

Με παρέμβαση στη συζήτηση για την έκθεση σχετικά με τη στρατηγική ισότητας των φύλων στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Ελεονώρα Μελέτη, τόνισε ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, παρά την πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών. «Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το θέμα της ισότητας έχει διευθετηθεί. Πάμε λοιπόν να δούμε παρέα αν ισχύει κάτι τέτοιο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μια τραγική πραγματικότητα

Η Ελεονώρα Μελέτη αναφέρθηκε σε μια σειρά από στοιχεία που αποτυπώνουν το βάθος των ανισοτήτων: οι γυναίκες λαμβάνουν κατά μέσο όρο 12% χαμηλότερες αμοιβές και 37% χαμηλότερες συντάξεις σε σχέση με τους άνδρες, ενώ στην ιατρική έρευνα και την υγειονομική περίθαλψη εξακολουθούν να αγνοούνται κρίσιμες διαφορές φύλου, οδηγώντας σε λανθασμένες ή καθυστερημένες διαγνώσεις.

Φωτό: INTIME/European Union

Παράλληλα, η έμφυλη βία παραμένει μια τραγική πραγματικότητα, με μία γυναίκα να δολοφονείται κάθε δέκα λεπτά παγκοσμίως από κάποιον οικείο της, ενώ εξακολουθούν να είναι πιο ευάλωτες και σε άλλες μορφές βίας. Όπως σημείωσε, «έχετε δει εσείς ποτέ εκδικητική πορνογραφία με θύμα άντρα; Γιατί 9 στα 10 θύματα είναι γυναίκες».

Κλείνοντας, η ευρωβουλευτής της ΝΔ επεσήμανε ότι η ανισότητα είναι μια καθημερινή εμπειρία που βιώνουν οι γυναίκες σε πολλούς τομείς της ζωής, από την εργασία και την πολιτική έως την πρόσβαση στην υγεία. Υπογράμμισε ότι η στρατηγική για την ισότητα των φύλων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των γυναικών, «ώστε καμία να μην μείνει πίσω».