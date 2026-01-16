Ελεονώρα Μελέτη: Η επιστροφή στην… τηλεόραση

Η Ελεονώρα Μελέτη επιστρέφει στα τηλεοπτικά μετερίζια με το «euroMELETI», επανέρχεται δηλαδή δυναμικά στον χώρο από τον οποίο ξεκίνησε, τα δελτία ειδήσεων.

Η νέα πρωτοβουλία

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής εγκαινιάζει μια πρωτότυπη και προσωπική ενημερωτική πρωτοβουλία με τίτλο «euroMELETI», επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί το έργο της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους πολίτες.

Με βασικό της μέλημα τη διαρκή, ουσιαστική και άμεση ενημέρωση, η Ελεονώρα επιλέγει έναν ανεξάρτητο, άμεσο και σύγχρονο δρόμο επικοινωνίας, που δεν περιορίζεται μόνο στα παραδοσιακά δελτία τύπου και τις κατά περίπτωση παρουσίες στα μέσα.

Σημείο αναφοράς στην ευρωπαϊκή ενημέρωση

Το «euroMELETI» αποτελεί ουσιαστικά μια ευρηματική σύνθεση του ευρωπαϊκού της ρόλου με το ίδιο της το όνομα, μετατρέποντας τη «Μελέτη» σε σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή ενημέρωση. Μέσα από δικό της δελτίο η Ελεονώρα Μελέτη θα μεταφέρει ειδήσεις, παρεμβάσεις, παρασκήνιο και κρίσιμες εξελίξεις απευθείας από τις Βρυξέλλες.

Πρόκειται για μια «αυτοπαραγωγή» ενημέρωσης, με στόχο να φέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο κοντά στους πολίτες, χωρίς φίλτρα, πιέσεις ή εξαρτήσεις. Όπως η ίδια προαναγγέλλει, το «euroMELETI είναι μόνο η αρχή» και μας εξηγεί τη νέα τη ιδέα. «Το μεγαλύτερο μου άγχος είναι να μαθαίνετε όλα όσα κάνω στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο! Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια από μέρους μου, η μεγαλύτερη όμως πρόκληση που αντιμετωπίζω είναι να μαθαίνετε εσείς τα νέα… Δυστυχώς δεν μπορώ να πιέζω συνέχεια κανάλια και εκπομπές για να βγω στον αέρα τους, είτε να γίνομαι φορτική σε κάποιους φίλους δημοσιογράφους / παρουσιαστές που πάντα μου δίνουν χώρο, αλλά πόσο πια…

Αντί λοιπόν για newsletter και δελτία τύπου που παρά πολλοί λαμβάνουν, αλλά λίγοι δημοσιεύουν, (σας ευχαριστώ, σας αγαπώ), σκέφτηκα λοιπόν να επιστρέψω στα “τηλεοπτικά”» μετερίζια με την αρχική μου αρμοδιότητα.

Αποφάσισα να κάνω συστηματικά ένα δικό μου δελτίο (και όχι μόνο) για να σας κρατώ ενήμερους. Από το επίθετο μου “Μελέτη” έχω βγάλει αυτό που λέμε… από τη μύγα ξύγκι! “Πρωινή Μελέτη”, “Μεσημεριανή Μελέτη”, “Ώρα για Μελέτη”, “Μελέτησε το”, πλέον στέρεψα! Είπα να το αναβαθμίσω σε διεθνές level και να το γυρίσω από μελέτη σε study! “Eurostudy” λοιπόν ήταν η πρώτη ιδέα… Αλλά… μάντεψε! Για ακόμα μια φορά βρήκα τρόπο να πρωτοτυπήσω με το “Μελέτη”: Euro Μελέτη λοιπόν, ή για την ακρίβεια “euroMELETI”!

Έτσι, και θα κρατώ ενήμερους όσους ενδιαφέρονται καικ πλέον δεν θα με ρωτάει κανείς αν μου λείπει η τηλεόραση! Ούτε θα πιέζω για να παίζω! Breaking news: Να ξέρετε θα επιστρέψω ΚΑΙ με κάτι ακόμα».