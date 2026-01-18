Όταν τα talk shows έκλεισαν τις πόρτες:Oι 10 διάσημοι που μπήκαν στη «μαύρη λίστα» της late-night TV

Από εκρηκτικούς καβγάδες στον τηλεοπτικό αέρα μέχρι κόντρες που κράτησαν χρόνια, δέκα γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ είδαν την πόρτα των μεγάλων talk shows να κλείνει πίσω τους μετά από εμφανίσεις που εξελίχθηκαν σε φιάσκο.

Οι εμφανίσεις σε late-night εκπομπές θεωρούνται σχεδόν υποχρεωτικό «στάδιο» προβολής για τους σταρ, όμως δεν καταλήγουν πάντα σε χαμόγελα και χειροκροτήματα. Υπάρχουν celebrities που, ύστερα από άβολες στιγμές, δημόσιες συγκρούσεις με παρουσιαστές ή συμπεριφορές που άφησαν κακή επίγευση, βρέθηκαν ανεπίσημα σε «μαύρες λίστες» και αποκλείστηκαν από μελλοντικές προσκλήσεις.



Από αγαπημένους ρομαντικούς πρωταγωνιστές μέχρι τηλεοπτικούς θρύλους, αυτοί είναι οι δέκα διάσημοι που δύσκολα θα δούμε ξανά σύντομα στα φώτα των late-night πλατό — αποδεικνύοντας ότι, στην τηλεόραση, μια κακή στιγμή μπορεί να στοιχίσει πολύ ακριβά.

