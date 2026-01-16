«Η μεγάλη χίμαιρα»: Το πλοίο «Μαρίνα» βυθίζεται και ένα απαγορευμένο πάθος γεννιέται

Το δράμα των ηρώων της «Μεγάλης χίμαιρας» που έπλασε ο Μ. Καραγάτσης βαθαίνει και μετά από ένα ναυάγιο όλα πρόκειται να αλλάξουν… Στο νέο επεισόδιο (παίζει το Σάββατο 17/1 στις 00.01 στο ERTFLIX και την Κυριακή 18/1, στις 22.00, στην ΕΡΤ1) της μεγαλύτερης τηλεοπτικής παραγωγής που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, το πένθος και η οικονομική καταστροφή διαλύουν την οικογένεια...

Συναισθηματική καταιγίδα

Τέσσερα χρόνια μετά. Η Μαρίνα και ο Γιάννης είναι πλέον γονείς σε ένα υπέροχο κοριτσάκι, τη μικρή Άννα. Η Ρεΐζαινα έχει αποδεχτεί τη νύφη της και ο Μηνάς, που έχει επιστρέψει από τη Γερμανία ως κάτοχος διδακτορικού, απολαμβάνει τον ρόλο του θείου της μικρής Άννας. Η ζωή της Μαρίνας μοιάζει πλέον ήρεμη και τακτοποιημένη, όπως πάντα επιθυμούσε.

Σύντομα όμως, ένα μοιραίο βράδυ, όλα θα αλλάξουν. Σε μια δεξίωση, σ’ ένα από τα αρχοντικά της Σύρου, η Μαρίνα θα δει τον Μηνά να φλερτάρει με τη Λιλή, μια νεαρή όμορφη κοπέλα της Σύρου και θα ταραχτεί. Παράλληλα, την ίδια στιγμή, στα ανοιχτά της Ισπανίας, το πλοίο «Μαρίνα» πέφτει σε καταιγίδα. Ο Νικήτας κάνει ό,τι μπορεί να σώσει το καράβι, αλλά η καταιγίδα είναι σφοδρή.



Οικονομική καταστροφή

Τα ξημερώματα, η Μαρίνα θα ξυπνήσει από έναν ανήσυχο ύπνο και θα δει δίπλα της τον Γιάννη συντετριμμένο: της ανακοινώνει πως το πλοίο «Μαρίνα» βυθίστηκε και κανείς από το πλήρωμα δεν σώθηκε. Στη συνάντηση της οικογένειας που ακολουθεί, ο Γιάννης ομολογεί πως η «Μαρίνα» ήταν ανασφάλιστη και η οικογένεια βρίσκεται, πλέον, στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Ο Γιάννης δηλώνει την απόφασή του: θα αναλάβει καπετάνιος στη «Χίμαιρα» επιχειρώντας να καλύψει μέρος της ζημιάς. Ο Μηνάς αποφασίζει να γυρίσει και να δουλέψει στην Αθήνα. Και όλη η οικογένεια πρέπει πλέον να ζήσει με αιματηρές οικονομίες.

Η Ρεΐζαινα και η Μαρίνα πηγαίνουν να συλλυπηθούν τις οικογένειες των ναυτικών που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο, ξεκινώντας από την Αννεζιώ, τη μητέρα του Νικήτα, της οποίας η στάση απέναντι στον θάνατο συγκλονίζει τη Μαρίνα. Λίγες μέρες μετά, Γιάννης και Μηνάς αναχωρούν από το νησί. Η Μαρίνα μένει πίσω με την κόρη και την πεθερά της και η μοναξιά αρχίζει να την τυλίγει απειλητικά…

«Μυστικιστική βουτιά στον ψυχισμό της Μαρίνας»

Το original soundtrack της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα» που υπογράφει ο Ted Reglis, είναι διαθέσιμο για ακρόαση σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες, προσκαλώντας τους ακροατές να ξαναζήσουν -ή να ανακαλύψουν- τον κόσμο της σειράς μέσα από τη μουσική της.

Ο ίδιος ο συνθέτης περιγράφει πώς γεννήθηκε η πρωτότυπη μουσική της σειράς και πώς συνδέθηκε με την ιστορία και τους χαρακτήρες: «Τη “Μεγάλη Χίμαιρα” την άκουσα πρώτη φορά σε audiobook. Για κάποιες μέρες η ρουτίνα μου ήταν συγκεκριμένη: ξυπνούσα το πρωί, έφτιαχνα καφέ, έπαιρνα τον σκύλο και πηγαίναμε στο Πεδίον του Άρεως.

Έβρισκα ένα καλό παγκάκι, καθόμουν και άκουγα ένα κεφάλαιο. Κάποια στιγμή, έφτασα σε ένα σημείο της πλοκής σοκαριστικό – όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο καταλαβαίνουν ποιο εννοώ. Αμέσως τηλεφώνησα στον σκηνοθέτη και τον ρώτησα αν αυτή η σκηνή θα είναι στη σειρά. Μου είπε πως αυτός είναι ο στόχος.

Επέστρεψα στο σπίτι και έγραψα το κεντρικό θέμα. Αυτό το θέμα έγινε η πυξίδα για όλη τη μουσική της σειράς, καθώς ψάχναμε διαρκώς την ισορροπία ανάμεσα στο σκοτεινό και το φωτεινό. Η μουσική δεν έπρεπε απλώς να συνοδεύει, αλλά να αφηγείται μια παράλληλη ιστορία, μια μυστικιστική βουτιά στον ψυχισμό της Μαρίνας που θα ενίσχυε την πιο “ονειρική” αφήγηση.

Με οδηγό την ιστορία, ήθελα να προσεγγίσω αυτή την παράλληλη εξιστόρηση εντάσσοντας και το παραδοσιακό στοιχείο, φιλτραρισμένο όμως μέσα από μια σύγχρονη ματιά κινηματογραφικής σύνθεσης. Έτσι, απέκτησα μια custom κρητική λύρα και άρχισα να πειραματίζομαι, ενσωματώνοντας τα ηχοχρώματά της στο soundtrack.

Παράλληλα, το πιάνο δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το έργο, καθώς αποτελεί πάντα τη βάση της σκέψης μου. Αυτή τη φορά όμως, δημιούργησα έναν ειδικό, επεξεργασμένο ήχο πιάνου με ελαφρώς “πειραγμένο” κούρδισμα. Ήθελα να έχει ένα extra βάρος, ικανό να σηκώσει τόσο τις τρυφερές όσο και τις πιο τραγικές στιγμές της ιστορίας».