«Η μεγάλη χίμαιρα»: Τι θα δούμε στα πρώτα δύο επεισόδια

Η νεαρή Ιταλίδα Μαρίνα αφήνει πίσω της την πόλη που γεννήθηκε, την Τεργέστη, ακολουθώντας τον Έλληνα καπετάνιο της «Χίμαιρας», τον Γιάννη, τον οποίο μόλις έχει γνωρίσει και ερωτευτεί, σε ένα ειδυλλιακό ταξίδι στη Μεσόγειο, με προορισμό την Ελλάδα. Στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, που αποτελεί ένα πρώιμο μήνα του μέλιτος, οι δυο τους θα γνωριστούν καλύτερα και θα αποφασίσουν να παντρευτούν, ενώ παράλληλα το μυαλό της Μαρίνας δεν μπορεί να ξεφύγει από τις αναμνήσεις της τραυματικής προηγούμενης ζωής της.

Ο γάμος και τα χρέη

Η άφιξή τους στη Σύρο, θα συνοδευτεί από τη γνωριμία της Μαρίνας με την οικογένεια του Γιάννη: τη μητέρα του Ρεΐζενα, που είναι επιφυλακτική στην απόφαση του γιου της να παντρευτεί μια ξένη, αλλά και τον μικρότερο αδερφό του Μηνά, το πνεύμα και οι γνώσεις του οποίου την εντυπωσιάζουν.



Η Μαρίνα εγκαθίσταται στο όμορφο, αριστοκρατικό σπίτι της οικογένειας στο Επισκοπειό μαζί με τον Γιάννη και τη Ρεΐζενα και λίγες ημέρες αργότερα, με κουμπάρο το φίλο του Γιάννη και ανθυποπλοίαρχο της «Χίμαιρας», Νικήτα, θα τελεστεί με μεγαλοπρέπεια ο γάμος του ζευγαριού που θα καταλήξει σε ένα διονυσιακό πανηγύρι με παρούσα όλη την τοπική κοινωνία της Σύρου.



Η νέα ζωή της Μαρίνας ξεκινά και εκείνη, πάνω στον ενθουσιασμό της, αποφασίζει να δώσει όλη την περιουσία που κληρονόμησε από τη μητέρα της στον Γιάννη για να κάνει τα επιχειρηματικά του όνειρα πραγματικότητα. Ο Γιάννης αξιοποιεί τα οικονομικά αυτά μέσα για να ξεχρεώσει τη «Χίμαιρα» και να αγοράσει ένα δεύτερο καράβι, τη «Μαρίνα», στην οποία πλοίαρχος αναλαμβάνει ο Νικήτας. Η Μαρίνα ζει πλέον ένα όνειρο – το τραύμα της προηγούμενης ζωής της είναι όμως ακόμα ενεργό και δεν την αφήνει να ησυχάσει…

Πίσω στον χρόνο

Η μικρή Μαρίνα ασφυκτιά στο σπίτι της, το οποίο η μητέρα της, που δουλεύει ως σεξεργάτρια πολυτελείας, μετά τον πρώιμο θάνατο του πατέρα της Μαρίνας, έχει μετατρέψει σε σημείο ερωτικών συνευρέσεων με τους πελάτες της. Η Μαρίνα αφοσιώνεται στις σπουδές της, θεωρώντας πως θα της δώσουν μια διαφυγή σε μια νέα ζωή για την οποία δεν θα ντρέπεται. Παράλληλα, προσπαθεί αποτυχημένα να συνδεθεί ερωτικά με συνομηλίκους της, και σε μια απέλπιδα προσπάθεια να πληγώσει τη μητέρα της, κάνει έρωτα για πρώτη φορά στη ζωή της με κάποιο άγνωστο άνδρα υποδυόμενη τη σεξεργάτρια. Το τραύμα της έχει μόλις ενεργοποιηθεί και θα την ακολουθεί για χρόνια, καθώς η Μαρίνα δεν ξέρει αν μπορεί να απολαύσει τον έρωτα.

Λίγα χρόνια μετά, ενώ η μητέρα της συνεχίζει να ζει τη ζωή της, η Μαρίνα αποκτά το διδακτορικό της… Είναι πλέον μία από τις ελάχιστες γυναίκες της εποχής που μπορούν να υπερηφανεύονται για την ακαδημαϊκή τους γνώση. Στο σπίτι της όμως, η ένταση κλιμακώνεται και λίγο μετά η μητέρα της Μαρίνας πεθαίνει από ανακοπή.



Η Μαρίνα, μόνη πλέον στη ζωή, κανονίζει την κηδεία, χωρίς ακόμα να έχει ξεπεράσει την απέχθεια που αισθάνεται για τη μητέρα της και τον τρόπο ζωής της. Μέχρι που μαθαίνει πως εκείνη, στη διαθήκη της, της έχει αφήσει ένα σημαντικό ποσό που εξασφαλίζει τη ζωή της, μαζί με μια απολογητική επιστολή. Η Μαρίνα διαλύεται, αισθάνεται ένοχη για τον τρόπο με τον οποίο φερόταν στη μητέρα της. Αναζητάει απαντήσεις, χωρίς να πιστεύει στη θρησκεία. Δεν τις βρίσκει αλλά καταφέρνει, τουλάχιστον, να εκφράσει τη θλίψη της και να πενθήσει…

Μια πλειάδα ηθοποιών

Το εμβληματικό έργο του Μ. Καραγάτση μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη, σε μια παραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Μετά την πρεμιέρα στο ERTFLIX η τηλεοπτική πρεμιέρα της σειράς έρχεται την Κυριακή 4 Ιανουαρίου (ΕΡΤ1, 22.00) με διπλό επεισόδιο.

Στη «Μεγάλη χίμαιρα» παίζουν οι: Fotini Peluso (Μαρίνα), Ανδρέας Κωνσταντίνου (Γιάννης), Δημήτρης Κίτσος (Μηνάς), Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Ρείζενα), Γιάννος Περλέγκας (Νικήτας), Καίτη Μανωλιδάκη (Αννεζιώ), Αναστασία Θεοδοσοπούλου (Άννα), Βάσω Ιατροπούλου (Τασία), Χριστίνα Κυπραίου (Λιλή), Γιώργος Μιχαλάκης (Γιατρός), Δημήτρης Τάρλοου (Καστρινός), Γιάννης Νταλιάνης (Ανδρέας Ψάλτης), Αλεξάνδρα Αϊδίνη (Ασπασία Ψάλτη) και οι Ιταλοί ηθοποιοί: Valentina Cervi (Μητέρα Μαρίνας), Corrado Invernizzi (Πατέρας Μαρίνας), Carolina Sala (Isabella), Michele Favaro (Gulielmo), Michele Guidi (Kόμης), Daniele Aldrovandi (Καθηγητής), Camilla Colombo (Υπηρέτρια).