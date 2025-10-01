«Η μεγάλη χίμαιρα»: Η μυθοπλασία αλλάζει πίστα - Το νέο ανατριχιαστικό τρέιλερ της σειράς της ΕΡΤ

Η μέρα της πρεμιέρας πλησιάζει και όλα δείχνουν πως η «Μεγάλη χίμαιρα» θα είναι πραγματικά μια σειρά που θα αλλάξει την ιστορία της μυθοπλασίας στην Ελλάδα.

Ξένη στον ίδιο της τον εαυτό

Με φόντο τη δεκαετία του 1930, σε μια Ελλάδα που αλλάζει ραγδαία, ξεδιπλώνεται η ιστορία της Μαρίνας, μιας γυναίκας τολμηρής και ακαταμάχητης, ξένης σ’ έναν τόπο που δεν την αποδέχεται, αλλά και ξένης στον ίδιο της τον εαυτό. Πρόκειται για ένα έργο που, μέσα από μια βαθιά προσωπική διαδρομή, φωτίζει ζητήματα γυναικείας ταυτότητας, επιθυμίας και κοινωνικής καταπίεσης, με τρόπο τολμηρό και σύγχρονο.

Το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που καθόρισε γενιές αναγνωστών, θα ζωντανέψει σύντομα στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX, μέσα από μια τολμηρή και υψηλής αισθητικής τηλεοπτική μεταφορά έξι επεισοδίων.

Σε καθηλώνει

Το νέο συγκλονιστικό extended τρέιλερ της «Μεγάλης χίμαιρας» είναι ήδη στον αέρα και μας οδηγεί βαθύτερα στο αγωνιώδες εσωτερικό ταξίδι της Μαρίνας, στην πορεία της για τη λύτρωση που ποτέ δεν έρχεται. Μέσα σε δύο λεπτά το τρέιλερ καταφέρνει να σε μαγέψει και να σε μεταφέρει μέσα στην ιστορία και πλάι στους ήρωες που ζουν το δικό τους δράμα…

Με τη σκηνοθετική ματιά του Βαρδή Μαρινάκη και το σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη, η σειρά μας καλεί σε ένα συγκλονιστικό ταξίδι στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Η Fotini Peluso, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο Δημήτρης Κίτσος, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Γιάννος Περλέγκας, η Καίτη Μανωλιδάκη, ο Δημήτρης Τάρλοου, η Βάσω Ιατροπούλου, η Κονδυλένια Κωνσταντελάκη, η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, ο Γιώργος Μιχαλάκης, ο Νικόλας Χανακούλας, ο Γιώργος Φριντζήλας, ο Νικόλας Παπαγιάννης, ο Γιάννης Νταλιάνης, η Χριστίνα Κυπραίου, ο Λεωνίδας Χρυσομάλλης, ο Ελισσαίος Βλάχος και πολλοί ακόμη αξιόλογοι ηθοποιοί, συνθέτουν ένα σύνολο υψηλών ερμηνευτικών απαιτήσεων, που δίνει ζωή στους πολυδιάστατους χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση.