«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Ο πιο hot τουριστικός προορισμός κάνει πρεμιέρα απόψε 6/10 στις 21.00 στο MEGA

Η πιο καλοκαιρινή κωμωδία της σεζόν καταφθάνει εν μέσω φθινοπώρου, αλλά αρνείται να μας βάλει σε χειμωνιάτικη διάθεση! Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ανοίγει τις πόρτες του και μας προσκαλεί να κάνουμε check-in σε μια all inclusive κωμωδία που κάνει πρεμιέρα απόψε 6/10 και θα παίζει από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21.00, στο MEGA.

Ήρθε το… δολάριο

Η Ελβίρα (Ελίζα Σκολίδη) αγωνίζεται να σώσει το οικογενειακό ξενοδοχείο και μαζί του το όραμα του μακαρίτη πατέρα της για εναλλακτικό τουρισμό. Πριν καταφέρει να προσελκύσει τουρίστες από όλον τον κόσμο στο γραφικό νησάκι του Αιγαίου, στα δωμάτια του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» καταφθάνουν χρέη, συγγενείς που διεκδικούν μερίδιο και ντόπιοι «καρχαρίες» του τουρισμού.

Ένας γοητευτικός επενδυτής, ο Χάρι (Μιχάλης Λεβεντογιάννης), εμφανίζεται ξαφνικά και υπόσχεται να τη βοηθήσει να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Τι κρύβει όμως ο μυστηριώδης ξένος πίσω από το λαμπερό του χαμόγελο;

Μη μου μιλάς για καλοκαίρια

Σκολίδη και Λεβεντογιάννης ήταν καλεσμένοι στο «Buongiorno» και μίλησαν για τη συνεργασία τους στη νέα σειρά του MEGA. «Έχουμε τελειώσει τα γυρίσματα από τον Μάιο και περιμένουμε όλο το καλοκαίρι για να δούμε τη σειρά. Είχε αγιάζι, βροχές, αέρα και δυσκόλευε πολύ τους φωτογράφους, οι οποίοι έπρεπε να έχουν καλοκαιρινό φως» είπε η Ελίζα Σκολίδη. «Είναι πραγματικά πολύ ωραία σειρά, μεταφέρεται όλο το κλίμα του καλοκαιριού» πρόσθεσε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης.

Τα casting

Η πρωταγωνίστρια του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» περιέγραψε τη διαδικασία του casting για τον ρόλο: «Δεν έλεγαν τι είναι η σειρά, τίποτα. Απλώς, έλα να σε δούμε για κάτι. Είναι κωμωδία. Πήρα ένα κείμενο το διάβασα, το έμαθα. Η μέρα της ακρόασης ήταν μια πολύ κακή μου μέρα, με νεύρα από το πρωί. Είχα τσακωθεί με έναν πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο και είχα στενοχωρηθεί πολύ, πάρκαρα όπως να ’ναι και φορούσα ένα παντελόνι με μπογιές. Τότε η Φρόσω Ράλλη μου είπε: Έχεις λίγη μπογιά στο παντελόνι σου και της απάντησα: Ναι, ναι, έβαφα και δεν βγαίνει. Η παραγωγός, βλέποντας την αλήθεια μου, είπε: Αχ, αυτή τη γυναίκα τη θέλω».

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης σχολίασε πως η πρόταση του έγινε πάνω-κάτω με τον ίδιο τρόπο που έγινε με την Ελίζα. «Συνήθως η διαδικασία του casting τα τελευταία χρόνια είναι να δουν πόσο ταιριάζω με τους συνεργάτες. Αν και πιστεύω ότι δεν μπορείς να το δεις σε μια τόσο άχαρη διαδικασία, όπως αυτή του casting. Με την Ελίζα συναντήθηκα πρώτη φορά στο σπίτι του σκηνοθέτη για την πρώτη ανάγνωση. Εκεί ήταν η πρώτη επαφή. Πήγε πάρα πολύ ωραία εξ αρχής».

Οι ώρες στο αυτοκίνητο

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Ελίζα Σκολίδη μίλησαν επίσης και για τις ατελείωτες ώρες στο αυτοκίνητο από και προς τα γυρίσματα που τους έφεραν ακόμη πιο κοντά. «Πηγαίναμε 6 η ώρα το πρωί μαζί, αλλά άξιζε να τον πηγαινοφέρνω. Είναι εμπειρία» είπε η ηθοποιός. «Δεν μου άρεσε η οδήγηση, είχα πάθει και ένα ατύχημα ως συνοδηγός και είχα φοβηθεί, είχα απογοητευθεί. Έχω δίπλωμα, αλλά δεν έχω την οδηγική συμπεριφορά. Πήρα μια μηχανή, αλλά την πούλησα σε δύο μήνες» είπε από την πλευρά του ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, εξηγώντας γιατί ήταν πάντα ο συνοδηγός της Ελίζας στα γυρίσματα.