Πρεμιέρες σειρών: «Έσκισαν» ALPHA και MEGA, στριμώχτηκε ο ΑΝΤ1

Πρεμιέρα έκαναν το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου οι πρώτες σειρές της νέας σεζόν και φαίνεται πως οι τηλεθεατές διψούσαν να δουν κάτι καινούριο.

«Η γη της ελιάς»

Μπροστά το δράμα

Η πολυδιαφημισμένη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που βασίζεται στο βιβλίο της Λένας Μαντά έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου με διπλό επεισόδιο και αμέσως κέντρισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Η δραματική σειρά του ALPHA που αφηγείται την ιστορία πέντε κοριτσιών από το χωριό τους στον Όλυμπο προς την ενηλικίωση ανέβασε το κανάλι στο 18,3% στο γενικό σύνολο του κοινού και το 19,1% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 χρόνων.

Ο επίλογος της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς» ξεκίνησε επίσης δυναμικά την τελευταία του σεζόν αγγίζοντας το 18,4% στο σύνολο του κοινού, μα το 11,2% στο δυναμικό κοινό.

Αντίθετα ο β΄ κύκλος του «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 άρχισε κάπως χλιαρά, αφού παρά τις συγκλονιστικές εξελίξεις -με τη δολοφονία του Πέτρου- η σειρά έκανε μόλις 13,4% στο γενικό σύνολο και 8,2% στους 18-54 χρόνων.

«Grand Hotel»

«Διαζύγιο» με το… γέλιο

Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» χάρισε στον ΑΝΤ1 μόλις 8,9% στο σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό δείχνοντας για ακόμη μία φορά πως, ναι μεν οι τηλεθεατές παραπονιούνται που τα προγράμματα των καναλιών δεν έχουν περισσότερη κωμωδία, όμως τελικά οι ίδιοι επιλέγουν να δουν δράματα, παρά να γελάσει λίγο το χειλάκι τους…