Τηλεοπτικές πρεμιέρες Τρίτης 23/9: Σάρωσε το «Porto Leone», δεν τράβηξαν οι «Σέρρες»

Η μάχη του prime time έχει αρχίσει να παίρνει φωτιά! Οι νέες τηλεοπτικές σειρές ρίχνονται στο ρινγκ και κάθε μέρα στήνεται και ένας διαφορετικός πόλεμος στη ζώνη 21.00-24.00.

Ούτε το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου είχαμε σημαντικές αλλαγές στην κατάταξη των καναλιών, καθώς οι τηλεθεατές είχαν επιλέξει τι θα δουν πριν καλά - καλά ξεκινήσουν οι σειρές.

Η πρωτιά στο… λιμάνι

Η απόφαση του ALPHA να λανσάρει και φέτος τις πρεμιέρες του ανά μέρα με διπλά επεισόδια του βγήκε σε καλό, αφού για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το κανάλι της Κάντζας τερμάτισε στο Νο1 του prime time. Το «Porto Leone» με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αντώνη Καρυστινό και Αλέκο Συσσοβίτη, που μας μεταφέρει στην Τρούμπα του 1964 έκανε πρεμιέρα με την τηλεθέαση να χτυπάει… κόκκινο (το κόκκινο βέβαια του σήμερα) και να φτάνει στο 18,9% στο γενικό σύνολο και το 18,8% στο δυναμικό κοινό.

Έχει πιστό κοινό

Η «Γη της Ελιάς» του MEGA που φέτος διανύει την τελευταία της σεζόν κράτησε το κοινό της. Έτσι λοιπόν έμεινε στο 17,9% στο σύνολο του κοινού και στο 9,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων.

Χαμηλές πτήσεις

Ο ΑΝΤ1 αντίθετα δείχνει να δυσκολεύεται φέτος, αφού η δεύτερη μέρα προβολής του «Grand Hotel» έκανε μόλις 13,4% στο σύνολο και 7,7% στους 18-54 χρόνων. Αμέσως μετά έκανε πρεμιέρα ο β’ κύκλος της σειράς «Σέρρες». Η κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη απέκτησε νέο Οδυσσέα (μετά τον χαμό του Πάνου Νάτση), τον Γιώργο Ζυγούρη. Τα ποσοστά τηλεθέασης ήταν όμως απογοητευτικά αφού έπιασε 7,7% στο σύνολο του κοινού και 8,9% στο δυναμικό κοινό…