Νέα σεζόν: Πρωτιά για Χασαπόπουλο - Βούλγαρη, Καινούργιου και Κουσουλό

Από μέτρια ως κακά ξεκίνησε η φετινή τηλεοπτική σεζόν για τα κανάλια, αφού το τηλεοπτικό κοινό -που έχει εγκαταλείψει εδώ και χρόνια την τηλεόραση- δεν φαίνεται διατεθειμένο να επιστρέψει, ενώ παράλληλα οι πολύ νεαρές ηλικίες απλώς αδιαφορούν για το μέσο που τους μοιάζει παλιακό και γερασμένο! Αποτέλεσμα; Παρά τις πολλές επιλογές, κοινό δεν υπάρχει για να τις δει και συνεπώς τα ποσοστά τηλεθέασης είναι από μέτρια ως κακά! Ελάχιστοι πλέον μπορούν να επικρατήσουν.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη και η Σταματίνα Τσιμτσιλή παίρνουν για την ώρα όλο το… χαρτί της πρωινής ζώνης, ενώ το βλέμμα του κοινού έχουν τραβήξει και οι Μάνος Νιφλής και Γιάννης Κολοκυθάς. Καλά τα πάει η -πολύ ήρεμη φέτος- Κατερίνα Καινούργιου, η Φαίη Σκορδά, αλλά και ο Πέτρος Κουσουλός. Μετά από αυτούς, το χάος!

Κερδίζουν δίδυμα και παρέες

Το «Κοινωνία ώρα Mega» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη στο MEGA έφερε πρωτιά στη ζώνη του με ποσοστά της τάξης του 19-20% στα δυναμικά κοινά. Το «Happy day» στον ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέβασε το κανάλι στο 17-18%. Το «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά έδωσε στο OPEN περίπου 9-10%.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού είχε συνεχή σκαμπανεβάσματα και δείχνει να κάθεται κάπου ανάμεσα στο 8-9%. Το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο είχε επίσης πολλά πάνω - κάτω με τα ποσοστά του να βρίσκονται ανάμεσα στο 7-8%. Το «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ1 με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη κινήθηκε την πρώτη του εβδομάδα στο 4-5%.

Ήρεμη δύναμη

Η πρωτιά στη ζώνη 10-1 πέρασε στην Κατερίνα Καινούργιου. Η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA κινήθηκε λίγο πιο πάνω από το 13% στο δυναμικό κοινό. Στα 12άρια κινήθηκε το «Buongiorno» του MEGA, καθώς η Φαίη Σκορδά τσίμπησε ποσοστά σε σχέση με τις πρώτες μέρες. Ο Γιώργος Λιάγκας αν και ξεκίνησε καλά, προς το τέλος της πρώτης εβδομάδας βρέθηκε με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 στο περίπου 8,5%. Το «Breakfast@Star» με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου κάθισε στο 7%.

Νέο αίμα

Ο Πέτρος Κουσουλός με τις «Αποκαλύψεις» του ανέβασε τον ΑΝΤ1 στο 11% στο δυναμικό κοινό. Η Ζήνα Κουτσελίνη με τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» του STAR κρατήθηκε στο περίπου 8%. Το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη κινήθηκε γύρω στο 4,5%.

Απογοήτευση

Ο Κώστας Τσουρός με το μαγκαζίνο «Το ’χουμε» στον ΣΚΑΪ είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα με τα ποσοστά του στο δυναμικό κοινό να κυμαίνονταν κοντά στο 3%. Συνεχείς πτωτικές τάσεις είχε η Τατιάνα Στεφανίδου και το «Power Talk» του ΣΚΑΪ που από το 3% έπεσε ακόμα και στο 1,5%! Αντίθετα το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 με τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο έχει κερδίσει το κοινό του αφού κινείται κοντά στο 8%!