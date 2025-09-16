Πρεμιέρες: Καινούργιου, Χασαπόπουλος - Βούλγαρη και Κουσουλός οι νικητές - Ποιοι δυσκολεύτηκαν
Ο ανταγωνισμός σε όλες τις ζώνες προγράμματος είναι πολύ μεγάλος, το τηλεοπτικό παιχνίδι παίζεται με άλλους όρους και θέλει γερά νεύρα!
Οι εκπομπές για τη νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησαν, οι παρουσιαστές πήραν τα ραβασάκια με τα νούμερα τηλεθέασης, κάποιοι χάρηκαν, κάποιοι προβληματίστηκαν, τώρα αρχίζει ο Μαραθώνιος! Η Κατερίνα Καινούργιου, ο Πέτρος Κουσουλός και η Ανθή Βούλγαρη ανά ζώνη, είναι οι νικητές της πρώτης μέρας που όλες οι εκπομπές παίζουν απέναντι.
Πάντως και φέτος η τάση λέει πως οι μεγαλύτερες ηλικίες δίνουν καλύτερα ποσοστά στους ενημερωτικούς, ενώ οι μικρότερες ψηφίζουν… ψυχαγωγία, ή ότι έχει μείνει από αυτήν στην TV!
Οι πρωινοί
Το «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού έκανε στην παρθενική του εμφάνιση στον ΑΝΤ1 12,% στο σύνολο και 12,1% στο δυναμικό κοινό.
Το «Κοινωνία ώρα Mega» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη έφεραν πρωτιά στη ζώνη τους με 18,0% στο σύνολο και 14,3% στους 18-54 χρόνων.
Το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο άγγιξε το 15,1% στο γενικό σύνολο του κοινού και το 6,2% στις ηλικίες 18-54 χρόνων.
Το «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά ανέβασε το OPEN στο 9,8% στο σύνολο και το 4,6% στο δυναμικό κοινό.
Στην ίδια ζώνη «στριμώχτηκαν» και δύο ψυχαγωγικές εκπομπές. Το «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ1 με τον Κρατερός Κατσούλης και τη Μαρία Ηλιάκη έκανε 6,2% στο σύνολο και 5,5% στο δυναμικό κοινό. Αντίθετα το «Happy day» στον ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέβασε το κανάλι στο 12,5% στο γενικό σύνολο και το 15,2% στα δυναμικά κοινά.
Τα πρωινάδικα
Στη λεγόμενη «ψυχαγωγική ζώνη» που θα βρει πια κανείς ψήγματα ψυχαγωγίας, μόνο το «Breakfast@Star» στέκει ως αμιγώς ανάλαφρη εκπομπή. Το πρωινάδικο του STAR, με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου άγγιξε το 6,3% στο σύνολο του κοινού και το 9,3% στα δυναμικά κοινά.
Ο Γιώργος Λιάγκας σε νέα ώρα έφερε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 στο 15% στο σύνολο και το 14,4% στους 18-54 χρόνων.
Λίγο μετά έκανε πρεμιέρα και η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» να χαρίζει στο MEGA 11,8% στο σύνολο και 14% στο δυναμικό κοινό.
Η Κατερίνα Καινούργιου με την άκρως προσωπική εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA ήταν πρώτη στη ζώνη της με 15,3% στο σύνολο και 18,7% στο δυναμικό κοινό.
Οι μεσημεριανοί
Η Ζήνα Κουτσελίνη επέστρεψε για 11η σεζόν στο STAR με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» να αγγίζει το 8% στο σύνολο και το 9,3% στο δυναμικό κοινό.
Ο Πέτρος Κουσουλός με τις «Αποκαλύψεις» του δικαίωσε τη μεταγραφή του στον ΑΝΤ1, αφού τα μηχανάκια της Nielsen του χάρισαν 14% στο σύνολο και 11,4% στο δυναμικό κοινό.
Αργότερα το μεσημέρι έκανε πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ ο νέος κύκλος του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη που μάλλον ωφέλησε την εκπομπή όταν έπιασε 7,9% στο σύνολο, μα μόλις 3,8% στους 18-54 χρόνων.