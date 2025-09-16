Πρεμιέρες: Καινούργιου, Χασαπόπουλος - Βούλγαρη και Κουσουλός οι νικητές - Ποιοι δυσκολεύτηκαν

Οι εκπομπές για τη νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησαν, οι παρουσιαστές πήραν τα ραβασάκια με τα νούμερα τηλεθέασης, κάποιοι χάρηκαν, κάποιοι προβληματίστηκαν, τώρα αρχίζει ο Μαραθώνιος! Η Κατερίνα Καινούργιου, ο Πέτρος Κουσουλός και η Ανθή Βούλγαρη ανά ζώνη, είναι οι νικητές της πρώτης μέρας που όλες οι εκπομπές παίζουν απέναντι.

Πάντως και φέτος η τάση λέει πως οι μεγαλύτερες ηλικίες δίνουν καλύτερα ποσοστά στους ενημερωτικούς, ενώ οι μικρότερες ψηφίζουν… ψυχαγωγία, ή ότι έχει μείνει από αυτήν στην TV!

Οι πρωινοί

Το «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού έκανε στην παρθενική του εμφάνιση στον ΑΝΤ1 12,% στο σύνολο και 12,1% στο δυναμικό κοινό.

Το «Κοινωνία ώρα Mega» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη έφεραν πρωτιά στη ζώνη τους με 18,0% στο σύνολο και 14,3% στους 18-54 χρόνων.

Το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο άγγιξε το 15,1% στο γενικό σύνολο του κοινού και το 6,2% στις ηλικίες 18-54 χρόνων.

Το «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά ανέβασε το OPEN στο 9,8% στο σύνολο και το 4,6% στο δυναμικό κοινό.

Στην ίδια ζώνη «στριμώχτηκαν» και δύο ψυχαγωγικές εκπομπές. Το «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ1 με τον Κρατερός Κατσούλης και τη Μαρία Ηλιάκη έκανε 6,2% στο σύνολο και 5,5% στο δυναμικό κοινό. Αντίθετα το «Happy day» στον ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέβασε το κανάλι στο 12,5% στο γενικό σύνολο και το 15,2% στα δυναμικά κοινά.

Τα πρωινάδικα

Στη λεγόμενη «ψυχαγωγική ζώνη» που θα βρει πια κανείς ψήγματα ψυχαγωγίας, μόνο το «Breakfast@Star» στέκει ως αμιγώς ανάλαφρη εκπομπή. Το πρωινάδικο του STAR, με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου άγγιξε το 6,3% στο σύνολο του κοινού και το 9,3% στα δυναμικά κοινά.

Ο Γιώργος Λιάγκας σε νέα ώρα έφερε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 στο 15% στο σύνολο και το 14,4% στους 18-54 χρόνων.

Λίγο μετά έκανε πρεμιέρα και η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» να χαρίζει στο MEGA 11,8% στο σύνολο και 14% στο δυναμικό κοινό.

Η Κατερίνα Καινούργιου με την άκρως προσωπική εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA ήταν πρώτη στη ζώνη της με 15,3% στο σύνολο και 18,7% στο δυναμικό κοινό.

Οι μεσημεριανοί

Η Ζήνα Κουτσελίνη επέστρεψε για 11η σεζόν στο STAR με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» να αγγίζει το 8% στο σύνολο και το 9,3% στο δυναμικό κοινό.

Ο Πέτρος Κουσουλός με τις «Αποκαλύψεις» του δικαίωσε τη μεταγραφή του στον ΑΝΤ1, αφού τα μηχανάκια της Nielsen του χάρισαν 14% στο σύνολο και 11,4% στο δυναμικό κοινό.

Αργότερα το μεσημέρι έκανε πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ ο νέος κύκλος του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη που μάλλον ωφέλησε την εκπομπή όταν έπιασε 7,9% στο σύνολο, μα μόλις 3,8% στους 18-54 χρόνων.