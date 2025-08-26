ΣΚΑΪ το πρωί, MEGA το μεσημέρι - Ποιες πρεμιέρες είδαν οι τηλεθεατές

Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Δευτέρας 25 Αυγούστου, οι τηλεθεατές συντονίζονταν με τους τηλεοπτικούς σταθμούς για να δουν τι διαφορετικό είχαν (αν είχαν) να τους προτείνουν οι τηλε-σταρ της ενημέρωσης που επέστρεψαν από τις διακοπές τους για τη νέα σεζόν.

Συνήθεις… ύποπτοι

Το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ ήταν γεμάτο πρεμιέρες, αφού ξεκίνησαν όλες οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού. Η «Πρώτη εικόνα» με τους Άκη Παυλόπουλο και Μάρω Καρούση έπιασε κατά μέσο 15,3% στο σύνολο του κοινού. Το «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο άγγιξε το 20,4%. Τη σκυτάλη πήραν οι «Αταίριαστοι» με τους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα να αποσπούν 18,2%. Αμέσως μετά βγήκαν στον αέρα ο Άρης Πορτοσάλτε με τη Μαρία Αναστασοπούλου. Η εκπομπή «Live You» έκανε 12,4%.

Ανατροπές

Το OPEN είναι το κανάλι που φέτος άλλαξε την πρωινή και μεσημβρινή του ζώνη βάζοντας ενημέρωση παντού. Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά έπιασε 15,7%. Αμέσως μετά δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά στην ψυχαγωγική ζώνη ο Νίκος Στραβελάκης με τη Μίνα Καραμήτρου στο «10 Παντού» που απέσπασαν 7,9%. Το μεσημέρι είχε πρεμιέρα το μαγκαζίνο «Καθαρές κουβέντες» με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου που έκαναν μόλις 6%. Αντίθετα απέναντί τους, ο Νίκος Ευαγγελάτος με τη νέα σεζόν του «Live News» έδινε στο MEGA ποσοστό 15,5%.

Οι… καλοκαιρινοί

Το «Κοινωνία ώρα Mega» που συνέχισε όλο το καλοκαίρι με εναλλαγή παρουσιαστών έπιασε 15,1%, ενώ απέναντι στον ΑΝΤ1 το infotainment μαγκαζίνο της Κατερίνας Καραβάτου, «Καλοκαίρι παρέα» υπέστη απώλειες και άγγιξε το 11,6%, πάντα στο γενικό σύνολο του κοινού.