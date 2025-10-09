ΣΚΑΪ: Αλλαγές στην ηγετική πυραμίδα - Ο νέος ρόλος του Ζούλα και ο καινούργιος γενικός διευθυντής

Παρά τις φήμες που ήθελαν τη διοίκηση του ΣΚΑΪ να είναι το τελευταίο διάστημα δυσαρεστημένη με τον Κωνσταντίνο Ζούλα και τις επιλογές που έχουν γίνει στο πρόγραμμα της φετινής σεζόν (κυρίως το ψυχαγωγικό) που δείχνει να μην αποδίδει όσο περίμεναν, ήρθε μια αναβάθμιση στην ηγετική πυραμίδα του σταθμού που περιλαμβάνει και τον ίδιο και έτσι -για την ώρα- τα στόματα κλείνουν!

«Ενόψει της ριζικής ψηφιακής του αναβάθμισης τόσο στον ενημερωτικό, όσο και στον ψυχαγωγικό του τομέα, ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης, διατηρώντας και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ Γενικός Διευθυντής του Ομίλου τοποθετείται ο κ. Βασίλης Κρητικός», ξεκαθαρίζει η ανακοίνωση.

Δεύτερη ευκαιρία

Την ίδια στιγμή το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ περνά σε μια άλλη φάση, αφού μετά το τέλος του «Exathlon» με τον Γιώργο Καράβα που δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία, τώρα το prime time δοκιμάζει νέες ψυχαγωγικές συνταγές για να κεντρίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, κάτι που είχε αποφασισθεί πριν από την έναρξη της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς.

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 21.00 κάνει πρεμιέρα το «The Wall» που θα μεταδίδεται Δευτερότριτα με το Χρήστο Φερεντίνο να κάνει παιχνίδι με τους παίκτες του! Από τον «Τοίχο» ύψους 12 μέτρων πέφτουν μπάλες που κινούνται απρόβλεπτα. Οι παίκτες απαντούν σε ερωτήσεις και αν οι μπάλες τους ευνοήσουν κερδίζουν το χρηματικό ποσό που μπορεί να φτάσει μέχρι τις 350.000€!

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 21.00 επιστρέφει με νέο κύκλο εκπομπών η ψυχαγωγική εκπομπή «Η Ελλάδα ψηφίζει» με παρουσιαστές τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο. Οι παίκτες, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, καλούνται να προβλέψουν σωστά πώς ψήφισαν οι τηλεθεατές σε καυτά διλήμματα και έξυπνες ερωτήσεις, διεκδικώντας έως και 40.000€.

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα το διάσημο τηλεπαιχνίδι «The Floor»! Ο Γιώργος Λιανός επιστρατεύει χιούμορ, ενέργεια, παιχνιδιάρικη διάθεση και υποδέχεται 100 ξεχωριστούς παίκτες, ο καθένας εκ των οποίων επιλέγει ένα πεδίο γνώσης. Όλοι τους παίρνουν θέση στο πλατό - όλοι έχουν τον ίδιο στόχο: να σκεφτούν στρατηγικά και να κατακτήσουν όσο περισσότερο χώρο γίνεται πάνω στο «The Floor», διεκδικώντας 2.000€ σε κάθε επεισόδιο και 50.000€ στον μεγάλο τελικό!

Στις 23.00 ξεκινά η late night εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». Ο κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός Φάνης Λαμπρόπουλος υποδέχεται σε κάθε εκπομπή δύο ξεχωριστούς καλεσμένους. Ωστόσο, οι συνεντεύξεις δεν ακολουθούν ποτέ την πεπατημένη! Με αυτά τα προγράμματα και φυσικά το ήδη επιτυχημένο «The Voice of Greece» ο ΣΚΑΪ επιχειρεί να πάρει τη ρεβάνς και να αντέξει -ως τουλάχιστον- το β’ μισό της φετινής δύσκολης σεζόν…