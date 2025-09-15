Ρέβη - Κουρδής: Κινούνται νομικά κατά του ΣΚΑΪ για το κόψιμό τους από το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Ο κακός χαμός με την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», τους δημοσιογράφους Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή και τον ΣΚΑΪ καλά κρατεί και μάλιστα τώρα στη μέση μπαίνει και η δικαιοσύνη!

Όλα ξεκίνησαν όταν το κανάλι αποφάσισε να δώσει την παρουσίαση του β’ κύκλου της εκπομπής στον ηθοποιό Γιάννη Τσιμιτσέλη, γεγονός που σήμαινε πως οι μέχρι πρότινος δημοσιογράφοι - κεντρικοί παρουσιαστές θα περνούσαν σε δεύτερο ρόλο ως ρεπόρτερ είτε στην ίδια εκπομπή, είτε σε κάποια άλλη στον ΣΚΑΪ.

«Προσχηματική ανανέωση συμβολαίου»

Οι δικηγορικές εταιρίες Μαντά – Αγαπηνού, ανέλαβαν την εκπροσώπηση των δύο δημοσιογράφων, κάνοντας λόγο για αντισυμβατική συμπεριφορά που προσβάλλει έντονα την προσωπικότητα και την επαγγελματική αξιοπιστία των δύο δημοσιογράφων.

Ο δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός μίλησε στο «Πρωινό» για τις κινήσεις που πρόκειται να γίνουν από δω και μπρος. «Ο ιδιωτικός χώρος δεν έχει πολλά περιθώρια για διλήμματα. Αν η εργοδοσία θέλει να απαγκιστρωθεί από έναν δημοσιογράφο, έναν συνεργάτη, φυσικά και μπορεί να το κάνει. Όμως τι γίνεται εδώ;

Οι δύο δημοσιογράφοι διαμαρτύρονται γιατί ενώ ο ΣΚΑΪ προσποιείται προσχηματικά ότι ανανεώνει το συμβόλαιο με τους ίδιους όρους, δηλαδή του κεντρικού παρουσιαστή, ταυτόχρονα αναθέτει την εκπομπή σε ένα πρόσωπο καινούριο, επιλογή του σταθμού, δικαίωμά του, υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να διακόψει νομίμως τη συμβατική σχέση που έχει με τους δύο δημοσιογράφους».

Από παρουσιαστές... ρεπόρτερ

Παράλληλα σε ανακοίνωσή τους τα δικηγορικά γραφεία των Θεοδώρου Μαντά και Νίκου Αγαπηνού που ανέλαβαν την εκπροσώπηση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γεωργίου Κουρδή αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Ο τηλεοπτικός σταθμός επιχειρεί να τους μετατρέψει από κεντρικούς παρουσιαστές της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» σε ρεπόρτερ αναθέτοντας τον ρόλο του κεντρικού παρουσιαστή σε πρόσωπο που δεν έχει ιδιότητα δημοσιογράφου αλλά ηθοποιού.

Με τον τρόπο αυτό ο τηλεοπτικός σταθμός υποβαθμίζει σε μέγιστο βαθμό τους δύο δημοσιογράφους επιχειρώντας βλαπτική μεταβολή της εργασιακής τους σχέσης. Παράλληλα αλλοιώνει σε μέγιστο βαθμό τον ενημερωτικό χαρακτήρα της εκπομπής και την μετατρέπει σε ψυχαγωγικού χαρακτήρα απαιτώντας από τους δύο δημοσιογράφους να έχουν έναν ρόλο τελείως δευτερεύοντα.

Η συμπεριφορά αυτή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ εκτός από αντισυμβατική προσβάλλει έντονα την προσωπικότητα και την επαγγελματική αξιοπιστία όχι μόνο των δύο δημοσιογράφων αλλά και του συνολικού δημοσιογραφικού χώρου».