Τσιμιτσέλης: «Θα τα καταφέρω, πριν λιποθυμήσω» - Αμήχανος στην πρεμιέρα του «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Το ανανεωμένο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» έκανε πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ με έναν αγχωμένο και νευρικό Γιάννη Τσιμιτσέλη που βρέθηκε στη μέσητης δικαστικής -πλέον- διαμάχης των Ευλαμπίας Ρέβη και Γιώργου Κουρδή με τον ΣΚΑΪ επειδή το κανάλι τους πέταξε από την εκπομπή που παρουσίαζαν πέρσι.

«Κάθε αρχή και δύσκολη»

Ο Τσιμιτσέλης από το στούντιο του ΣΚΑΪ ανέλαβε ουσιαστικά να συντονίζει τις ζωντανές συνδέσεις με τα μέρη όπου βρίσκονται οι ρεπόρτερ της εκπομπής. Η γλώσσα του σώματος έδειχνε έναν άνθρωπο σε αμηχανία (κουνούσε νευρικά το πόδι του) και όχι άδικα, αφού αλλιώς περίμενε αυτό το project και αλλιώς του ήρθε! «Καλησπέρα πέρα για πέρα! Καλώς ήρθατε στη μοναδική εκπομπή που μετατρέπει ουσιαστικά κάθε γωνιά της Ελλάδας σε ένα υπαίθριο στούντιο. Θα είμαστε εδώ, θα ταξιδέψουμε μαζί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ αγχωμένος. Είναι μια πρεμιέρα, κάθε αρχή και δύσκολη και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω, πριν λιποθυμήσω.

Εγώ θα είμαι εδώ στη βάση -πάντα- και θα συντονίζω τη μεγάλη ομάδα που έχουμε, που θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Τώρα, όσον αφορά την ψυχαγωγία σας, κάτι θα κάνουμε και γι’ αυτό, να είστε σίγουροι», είπε ο ηθοποιός στην έναρξη της εκπομπής που μας ταξίδεψε στη Γαύδο.

«Οι εκπομπές είναι σαν τον σεισμό»

Το πρωί ο Τσιμιτσέλης είχε μιλήσει στην πρεμιέρα του «Breakfast@Star» για το νέο του τηλεοπτικό εγχείρημα λέγοντας χαρακτηριστικά. «Οι εκπομπές είναι συνήθως σαν τον σεισμό! Λες ότι είσαι έτοιμος, αλλά δεν ξέρεις πως θα αντιδράσεις όταν θα έρθει η ώρα, οπότε θα σας πω πως νιώθω όταν θα έχει περάσει η πρώτη μέρα.

Με πήραν τηλέφωνο από τον ΣΚΑΪ και μου πρότειναν αυτό το project και χάρηκα γιατί είναι από τις εκπομπές που μου αρέσουν και με ενδιαφέρουν. Είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξανακάνει και έχω λίγο, έως πολύ άγχος για να πω την αλήθεια. Πιστεύω και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά! Έβλεπα και πέρσι την εκπομπή, όχι φανατικά, γιατί ο χρόνος δεν μου το επέτρεπε, είχα δει όμως αρκετά επεισόδια και μετά την πρόταση είδα πολύ περισσότερες. Μετά το «Tempting Fortune» δεν ήταν έκπληξη για μένα που μου έγινε αυτή η πρόταση. Το «Tempting» ήταν έκπληξη για μένα».

Η βάση θα είναι στο στούντιο του Φαλήρου. Εγώ δεν θα ταξιδεύεω, θα είμαι εντός. Η εκπομπή φέτος θα είναι ουσιαστικά 45 λεπτά, μειώνεται η διάρκεια και θα δίνω τις κατάλληλες πάσες στους δημοσιογράφους και θα βγάζουμε ωραία θέματα από όπου υπάρχει Ελλάδα!