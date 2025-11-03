Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δεν είναι δικό μου θέμα, αν απολύθηκε ο κύριος Κουρδής»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Buongiorno” για την εμπειρία του από το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ, τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και τους Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή που αντικατέστησε στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν. «Το “Όπου υπάρχει Ελλάδα” μου έχει αφήσει μια πολύ ωραία, γλυκιά γεύση. Είναι πάρα πολύ ωραία τα θέματα, είναι μια ωραία συνεργασία. Ο ρόλος μου στην εκπομπή μου προκαλούσε στην αρχή πολύ μεγάλο άγχος, αλλά τώρα πια έχουμε κάνει 35 - 36 εκπομπές, οπότε σιγά σιγά το πράγμα έχει μπει σε μια διαδρομή.

Δεν θα δείτε αλλαγές στην εκπομπή, θα δείτε πολύ ωραία θέματα. Οι αλλαγές είναι τα μέρη που πηγαίνουμε γιατί εναλλάσσονται συνεχώς.

«Ο ανταγωνισμός τους κάνει όλους καλύτερους»

Πάντα παρακολουθούσα τα νούμερα τηλεθέασης, οποιαδήποτε δουλειά και να έκανα. Τα νούμερα τηλεθέασης πρέπει να είναι τόσα ώστε όλα τα project να πηγαίνουν.

Εμένα με απασχολεί ό,τι παίζει στην τηλεόραση να πηγαίνει καλά, να μην σταματάει τίποτα. Είμαστε όλοι ικανοποιημένοι από τα νούμερα και την απήχηση του κόσμου. Και δεν είναι μόνο τα νούμερα, είναι και ο κόσμος στον δρόμο που σε σταματάει και σου λέει πολύ καλά λόγια. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Ο ανταγωνισμός δεν με αγχώνει, καλό είναι να υπάρχει. Τους κάνει όλους καλύτερους».

«Δεν έχω ασχοληθεί καν»

Για το θέμα της αναγκαστικής αργίας στην οποία ο ΣΚΑΪ έβγαλε την Ευλαμπία Ρέβη, αλλά και στην απόλυση του Γιώργου Κουρδή που ανακοινώθηκε από την ΕΣΗΕΑ, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ασχοληθεί καν με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για Κουρδή και Ρέβη. Δεν είναι δικό μου θέμα, αν απολύθηκε ο κύριος Κουρδής, δεν το γνωρίζω, δεν έχουμε έρθει σε επικοινωνία».

Πάντως το θέμα με τον ΣΚΑΪ και τους Ρέβη - Κουρδή θα έχει συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες.