«Όπου υπάρχει Ελλάδα», υπάρχει και… γκρίνια - Γιατί κόπηκαν Ρέβη και Κουρδής

Κακός χαμός έχει ξεσπάσει στον ΣΚΑΪ με την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» που την περσινή σεζόν ταξίδευε ανά τη χώρα και έβγαζε ρεπορτάζ από την Περιφέρεια. Το πρόγραμμα δεν τα πήγε καλά σε τηλεθέαση και σε συνδυασμό με την άφιξη του Κώστα Τσουρού φέτος, ή θα κοβόταν αφού δεν υπήρχε χώρος στο καθημερινό πρόγραμμα ή θα μετακόμιζε τα ΣΚ, όπου πάλι όμως δεν υπήρχε ζώνη για να μεταδίδεται.

Τελικά αποφασίστηκε η εκπομπή -που ανήκει στο ψυχαγωγικό κομμάτι του σταθμού- να γίνει πιο light, να μειωθεί σε διάρκεια και να την αναλάβει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης! Μέχρι εδώ θα πει κανείς όλα καλά, όμως τι έγιναν οι δύο μέχρι πρότινος παρουσιαστές της που... εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας, αφού το δελτίο τύπου του καναλιού αναφέρει μεν τον ηθοποιό, δεν λέει όμως τίποτα για την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή;

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι δύο δημοσιογράφοι δεν θα είναι πια στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» και πλέον αναζητείται ο ρόλος τους στο κανάλι με πιθανότερο ενδεχόμενο τη μετακίνησή τους στον ενημερωτικό τομέα, είτε στο δελτίο ειδήσεων, είτε σε κάποια από τις ήδη υπάρχουσες εκπομπές...

«Καταχρηστική πρακτική»

Θέση για το θέμα πήρε και η ΕΣΗΕΑ που σε ανακοίνωσή της επισημαίνει με αυστηρό τόνο πως η υπόθεση υπονομεύει το κύρος των επαγγελματιών δημοσιογράφων: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαμαρτύρεται έντονα για τις μεθοδεύσεις που μετήλθε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ σε βάρος των συναδέλφων μας Ευλαμπίας Ρέβη και Γεωργίου Κουρδή, με τους οποίους είχε συνάψει συμφωνία για να παρουσιάζουν την ενημερωτική εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Ο παραγκωνισμός τους σε δευτερεύοντα ρόλο στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, παρά τα συμφωνηθέντα, συνιστά καταχρηστική πρακτική.

Φαινόμενα αλλοίωσης του ενημερωτικού χαρακτήρα των προγραμμάτων με την επίφαση «ανάλαφρης» προσέγγισης και την αντικατάσταση επαγγελματιών δημοσιογράφων με πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, όχι μόνο δεν αποτελούν «καινοτομία», αλλά εντείνουν την κρίση αξιοπιστίας που ταλανίζει τα ΜΜΕ με ευθύνη των εργοδοτών. Υπονομεύει μάλιστα το κύρος των επαγγελματιών δημοσιογράφων. Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τις διαρροές ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της κυρίας Ρέβη, που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο».