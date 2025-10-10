Ευλαμπία Ρέβη: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με τρυφερές φωτογραφίες και ένα γλυκό μήνυμα

Η είδηση ότι η Ευλαμπία Ρέβη είναι έγκυος είχε διαρρεύσει εδώ και αρκετό καιρό, όμως η ίδια επέλεξε να το μοιραστεί και επίσημα πλέον - εν μέσω δικαστικής διαμάχης με τον ΣΚΑΪ - με τους διαδικτυακούς της φίλους και όχι μόνο, μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

«Υπάρχουν θαύματα που ανθίζουν στη σιωπή. Όσο πιο διακριτικά τα φυλάς, τόσο πιο δυνατά σε μεταμορφώνουν. Κι όσα μεγαλώνουν μαζί με εκείνον που αγαπάς ξεκινούν αθόρυβα σχεδόν, αλλά με τη βαθιά γνώση ότι θα σας αλλάξουν για πάντα. Και τώρα καθώς καλύπτουμε το μεγαλύτερο ρεπορτάζ της ζωής μας, δεσμευόμαστε να είμαστε ακόμα πιο μάχιμοι σε έναν κόσμο που πρέπει να γίνει καλύτερος για κάθε νέα ζωή που γεννιέται. Μικρό μας θαύμα, σε περιμένουμε με ανυπομονησία! (Δεν θα μπορούσα να ευχηθώ ομορφότερο δώρο για τη ζωή μου, για τη γιορτή μου… Ευχαριστώ»

Σχετικά με την δικαστική διαμάχη, θυμίζουμε ότι τα δικηγορικά γραφεία των Θεοδώρου Μαντά και Νίκου Αγαπηνού που έχουν αναλάβει την εκπροσώπηση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γεωργίου Κουρδή είχαν αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο τηλεοπτικός σταθμός επιχειρεί να τους μετατρέψει από κεντρικούς παρουσιαστές της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» σε ρεπόρτερ αναθέτοντας τον ρόλο του κεντρικού παρουσιαστή σε πρόσωπο που δεν έχει ιδιότητα δημοσιογράφου αλλά ηθοποιού.

Με τον τρόπο αυτό ο τηλεοπτικός σταθμός υποβαθμίζει σε μέγιστο βαθμό τους δύο δημοσιογράφους επιχειρώντας βλαπτική μεταβολή της εργασιακής τους σχέσης. Παράλληλα αλλοιώνει σε μέγιστο βαθμό τον ενημερωτικό χαρακτήρα της εκπομπής και την μετατρέπει σε ψυχαγωγικού χαρακτήρα απαιτώντας από τους δύο δημοσιογράφους να έχουν έναν ρόλο τελείως δευτερεύοντα».