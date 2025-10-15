Ρέβη - Κουρδής: Προχωρούν σε αγωγές κατά του ΣΚΑΪ - Μειώθηκαν κατά 50% οι αποδοχές τους

Νέα αγωγή ετοιμάζουν οι δημοσιογράφοι Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής κατά του ΣΚΑΪ για την υπόθεση της υποβάθμισής τους από την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» και της αντικατάστασής τους από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Ο δικηγόρος τους Νίκος Αγαπηνός μίλησε στο «Buongiorno» για τα επόμενα βήματα των πελατών του. «Υπάρχει μια συνήθης πρακτική των τηλεοπτικών σταθμών με τους δημοσιογράφους. Τους προσλαμβάνουν με δύο μορφές συμβάσεων ταυτόχρονα: μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών και ταυτόχρονα μια σύμβαση εργασίας.

Στους δύο αυτούς δημοσιογράφους υπάρχει μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου που φέρεται να έχει λήξει και μία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που δεν έχει λήξει και ειδικά για την κ. Ρέβη για 18 μήνες -λόγω της εγκυμοσύνης και της μητρότητας- απαγορεύεται να καταγγελθεί! Ο τηλεοπτικός σταθμός -για δικούς του λόγους- μοιράζει τις αποδοχές στις δύο αυτές συμβάσεις. Και οι δύο συμβάσεις αφορούν μία ενιαία σύμβαση.

«Επιχειρήθηκε οικειοθελής αποχώρηση»

Το θέμα πρωτίστως είναι η υποβάθμιση και η απαξίωση των δύο δημοσιογράφων που συνιστά μια βλαπτική μεταβολή της εργασιακής τους σχέσης. Από παρουσιαστές, όπως έλεγε η σύμβασή τους, ήθελε ο ΣΚΑΪ να τους μετατρέψει σε περιθωριακά πρόσωπα με δευτεραγωνιστικό τελείως ρόλο.

Αρνήθηκαν την υποβάθμιση αυτή που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες όταν το κανάλι μείωσε τις αποδοχές τους κατά 50%! Και οι δύο απέστειλαν εξώδικες δηλώσεις και τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν αγωγές και από τους δύο δημοσιογράφους.

Αυτό που επεδίωξε ο ΣΚΑΪ είναι να προκαλέσει την οικειοθελή αποχώρηση των δύο δημοσιογράφων ώστε να μην αποζημιωθούν.

«Ανήθικη συμπεριφορά»

Ειδικά δε απέναντι στην κ. Ρέβη η συμπεριφορά του σταθμού είναι ανήθικη. Σε mail που της έστειλε το κανάλι χρησιμοποιεί την εγκυμοσύνη της ότι δήθεν έχεις την ανάγκη προστασίας και έτσι πρέπει να σε υποβαθμίσουμε. Χρησιμοποιείται η εγκυμοσύνη ως ένα είδος ασθενείας! Η δυσαρέσκεια του σταθμού ξεκίνησε από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η εγκυμοσύνη!

Για την περίπτωση του κ. Κουρδή είχε επίσης αναγνωριστεί η προϋπηρεσία του και όλα τα προγενέστερα χρόνια. Τίθεται θέμα σοβαρών αποζημιώσεων τις οποίες προσπαθεί να αποφύγει ο τηλεοπτικός σταθμός.

Εστάλησαν εξώδικα και από τους δύο δημοσιογράφους και από δω και πέρα θα γίνουν αγωγές. Μέχρι τώρα προσέρχονταν κανονικά στην εργασία τους. Μετά την έναρξη της δικαστικής διαμάχης αυτό θα σταματήσει γιατί δεν θα είναι ευπρόσδεκτοι!»

«Η μητρότητα είναι δύναμη»

Την ίδια στιγμή η Ευλαμπία Ρέβη ανέβασε story στο Instagram στο οποίο ευχαριστεί τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη και ξεκαθαρίζει πως «καμια γυναίκα σε μια τόσο μεταμορφωτική και προσωπική φάση της ζωής της δεν πρέπει να πιέζεται και να υποβαθμίζεται».