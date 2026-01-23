Ευλαμπία Ρέβη: «Σε καμία μάνα, σε καμία εγκυμονούσα δεν εύχομαι να συμβεί αυτό που μου συνέβη»

Κατά την έξοδό της από το μαιευτήριο, η Ευλαμπία Ρέβη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy day” για τον ερχομό του πρώτου της μωρού και επισήμανε πως καμιά γυναίκα δεν πρέπει να περάσει αυτό που πέρασε εκείνη στη συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ.

«Είναι συγκλονιστικά αυτό που ζούμε! Συγκινούμαι αλήθεια. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Ήθελα πάρα πολύ να έρθει φυσιολογικά το μωράκι μας. Όλα έδειχναν ότι είναι καλά. Στο ραντεβού που κάναμε, είχα ανεβάσει πίεση οπότε κρίθηκε ότι πρέπει να κάνουμε καισαρική. Ο θηλασμός είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν έχουμε ακόμη σκεφτεί όνομα».

«Αξίζει να αγωνιζόμαστε»

Η Ρέβη μίλησε και για το εάν αφήνει πίσω της τη δικαστική διαμάχη που έχει με τον ΣΚΑΪ. «Είναι μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Δεν αφήνω πίσω τίποτα. Απλώς αυτή τη στιγμή, ούτε καν με ενδιαφέρει γιατί ούτως ή άλλως πριν έρθει το μωρό είχαμε κάνει τις νομικές ενέργειες με τους δικηγόρους μου, οπότε έχει οριστεί η δικάσιμος, σε αυτή τη φάση είμαστε. Για κάθε γυναίκα εκεί έξω που βρέθηκε στη θέση μου αξίζει να αγωνιζόμαστε. Για κάθε μάνα και για κάθε εγκυμονούσα! Δεν εύχομαι σε κανέναν να συμβεί αυτό που μου συνέβη».

Ο ευτυχισμένος μπαμπάς

Ο σύζυγος της Ρέβη, Σωτήρης Σκουλούδης, χαμογελαστός μίλησε για το πώς ο ίδιος βιώνει την πατρότητα. «Οι άντρες αργούμε λίγο να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν είναι το ίδιο εύκολο με τη γυναίκα, αλλά είναι μαγικό. Και μόνο που έχεις αυτό το πλασματάκι επάνω σου, το νιώθεις δικό σου, σου κουνιέται σου κλαίει, είναι φοβερό».