Ευλαμπία Ρέβη: Έγινε μαμά - Γέννησε με καισαρική ένα υγιέστατο αγοράκι

Η Ευλαμπία Ρέβη είναι πιο ευτυχισμένη (και αγχωμένη) από ποτέ, καθώς τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου έγινε μαμά για πρώτη φορά και μαζί με τον σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη, βιώνουν το δικό τους θαύμα με τον μικρό τους μπέμπη. Την είδηση έκανε γνωστή το Motherblog.gr και μάθαμε πως ο μικρός ήρθε στον κόσμο 9 ημέρες νωρίτερα στις 22.23, με καισαρική τομή, ζυγίζει 3.033 γραμμάρια και έχει ύψος 51 εκατοστά! «Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Είναι το σπουδαιότερο πράγμα που μας έχει συμβεί. Είναι το καλύτερο ρεπορτάζ της ζωής μας. Ανυπομονούσαμε να τον γνωρίσουμε», είπαν οι δυο τους και αποκάλυψαν πως το μωρό είναι ίδιος ο μπαμπάς του!

«Ένα σπουδαίο δώρο αγάπης»

Πριν από μερικές ημέρες, η Ευλαμπία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της είχε απολαύσει το baby shower που της ετοίμασαν ο άντρας και οι φίλες της και είχε μοιραστεί στο Instagram στιγμές από το πάρτι. «Έλεγα ότι τα baby shower είναι αμερικανιές. Κάτι ξένο, λίγο αχρείαστο, λίγο περιττό. Αλλά δεν είναι αυτό και ευτυχώς που ο Σωτήρης επέμεινε και μαζί με τα κορίτσια μου τα οργάνωσε όλα για εμένα, για εμάς.

Ξέρετε τι είναι; Είναι οι άνθρωποί μας, λίγο πριν αλλάξει η ζωή μας, να βρίσκουν έναν τρόπο να πουν “είμαστε εδώ”, να μας γεμίσουν με ευχές και θετική ενέργεια και να γράψουν γράμματα στο μωρό μας που όταν μεγαλώσει θα ξέρει πόσο πολύ προσμέναμε όλοι μας την άφιξη του.

Και το κυριότερο είναι ένα σπουδαίο δώρο αγάπης για τη μέλλουσα μαμά, ιδίως στη φάση που είμαι εγώ, έχοντας πατήσει για τα καλά τον ένατο, να της τονώσουν την ενέργεια και να κοινωνικοποιηθεί, γιατί πώς να το κάνουμε οι τελευταίες ημέρες είναι βαριές και δύσκολες. Αν έχετε εγκυούλα στην παρέα σας να το κάνετε, παιδιά! Ειλικρινά αξίζει!», σχολίασε η δημοσιογράφος στη σελίδα της.