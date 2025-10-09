Τσιμιτσέλης: Η εκπομπή γίνεται όλο και καλύτερη - Δεν έχω μιλήσει με την Ρέβη και τον Κουρδή

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast @Star» έκανε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης που κλήθηκε να απαντήσει ακόμα μια φορά για την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Μια εκπομπή που συζητήθηκε ιδιαίτερα, ύστερα από την απομάκρυνση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή.

«Το σημαντικό είναι ότι βρίσκουμε τα πατήματά μας και γίνεται όλο και καλύτερη η εκπομπή. Προσπαθώ να προσαρμοστώ και προσαρμόζομαι καλά, είναι μια υπέροχη ομάδα και με βοηθούν όλοι πολύ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και βιώνω μια πολύ ωραία συνεργασία» τόνισε.

Και εξήγησε: «Δεν με έχει αγχώσει το «κόψιμο» της Τατιάνας. Είναι λυπηρό να κόβονται εκπομπές, σίριαλ και παραστάσεις. Τι να σχολιάσω; Δεν είμαι εγώ στο κέντρο των αποφάσεων του σταθμού. Προφανώς για να πήραν αυτή την απόφαση, κάτι έκριναν. Καλή χρονιά ή κακή για το Σκάι; Εγώ βλέπω ότι μια χαρά πηγαίνει ο σταθμός. Τώρα από εκεί και πέρα σε σχέση με δυναμικό κοινό, με σύνολο και τι συμβαίνει... πολύς κόσμος βλέπει τον σταθμό. Είναι και το ταβάνι που βάζει ο καθένας και το όριο που θέτει. Όλα τα πράγματα γυρνάνε. Η μια χρονιά είναι έτσι και η άλλη αλλιώς. Είναι πάρα πολλά τα κανάλια και οι εκπομπές. Είναι δύσκολο όλα να πηγαίνουν καλά».

Μιλώντας για την εκπομπή που παρουσιάζει, ο ηθοποιός συμπλήρωσε: «Η εκπομπή παραμένει στην ώρα της, δεν ξέρω αν έχει βλέψεις ο σταθμός να μεγαλώσει ή να την μικρύνει και εγώ προς το παρόν δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Εγώ είμαι «ανοιχτός» να τα συζητήσω όλα. Εγώ ορίζω το πρόγραμμα του σταθμού; Ο στόχος είναι να βγάζουμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Δεν έχω μιλήσει καθόλου με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή».