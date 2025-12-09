Γιάννης Τσιμιτσέλης: Εκτός εκπομπής με πνευμονία και κολικό - Δείτε την ανάρτησή του

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρίσκεται στο νοσοκομείο όπου εισήχθη με συμπτώματα πνευμονίας, ενώ στην πορεία τον χτύπησε και κολικός του νεφρού! Ο ηθοποιός μοιράστηκε το συμβάν που τον ταλαιπωρεί κάνοντας πλάκα σε story στο Instagram και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Όταν η μαγεία της Πνευμονίας συναντάει την ψυχολογία του κολικού στα νεφρά».

Πηγές από τον ΣΚΑΪ αναφέρουν πάντως πως ο Τσιμιτσέλης νιώθει ήδη πολύ καλύτερα στην υγεία του, αλλά θα χρειαστεί να λείψει μερικές ημέρες από τα τηλεοπτικά πλατό μέχρι να αναρρώσει πλήρως.

Η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου θα βγει κανονικά στον αέρα του σταθμού (14.40) και ρόλο συντονιστή στο ταξίδι στη Φλώρινα θα έχει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Πανόπουλος.

φωτογραφία Instagram

Κάποιος να τον ξεματιάσει

Όταν το περασμένο καλοκαίρι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έλεγε το «ναι» στην πρόταση του ΣΚΑΪ για να αναλάβει ρόλο συντονιστή στο ταξιδιωτικό μαγκαζίνο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» δεν φανταζόταν ποτέ πως θα βρισκόταν ανάμεσα στη δικαστική διαμάχη του καναλιού και των πρώην παρουσιαστών της εκπομπής Ευλαμπίας Ρέβη και Γιώργου Κουρδή!

Επίσης πριν από μερικές εβδομάδες ο Τσιμιτσέλης παρουσίαζε ζωντανά την εκπομπή από τη Βυτίνα και στο φινάλε δεν είχαν κλείσει τα μικρόφωνα και ακούστηκαν στον αέρα τα… γαλλικά του. Γενικά δεν τη λες και μια καλή σεζόν για τον ηθοποιό. Φτου σκόρδα!