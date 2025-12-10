Γερονικολού για Τσιμιτσέλη: «Νόμιζε ότι είναι super ήρωας - Δεν πήγαινε στον γιατρό»

Η Κατερίνα Γερονικολού ήταν καλεσμένη της εκπομπής “Happy day” και η κουβέντα της με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν θα μπορούσε να μην επικεντρωθεί στο πρόσφατο θέμα υγείας που πέρασε ο σύντροφός της, Γιάννης Τσιμιτσέλης που νοσηλεύτηκε με πνευμονία και κολικού του νεφρού. «Ο Γιάννης είναι καλά. Έχει αυτό που έχουν όλοι οι άντρες, είναι μεγάλα παιδιά και πολλές φορές θεωρούν ότι είναι σούπερ ήρωες και ότι κάτι που είχε πολλούς πυρετούς για πολλές μέρες και θεωρούσε ότι δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι και τελικά είχε πνευμονία.

Πήγαινε στην εκπομπή κανονικά ώσπου την Παρασκευή τον είδα στην εκπομπή και δεν μπορούσε να μιλήσει, ενώ ήταν πάρα πολύ άσχημη η φωνή του και τον έβλεπε ότι είναι αρκετά καταβεβλημένος. Τον παρότρυνα, ας το πούμε ευγενικά, να πάει στο νοσοκομείο και εκεί διαγνώστηκε με πνευμονία. Υπέγραψε για να βγει με δική του ευθύνη. Έπρεπε να μείνει μέσα το Σαββατοκύριακο, αλλά είχαμε την κόρη του οπότε δεν θέλαμε να χάσουμε το Σαββατοκύριακο με την Εύα. Και μετά ήρθε κι αυτό με τον κολικό του νεφρού και δέσαμε!

«Πρέπει να ασχολούμαστε σοβαρά με την υγεία μας»

Τώρα είναι καλύτερα. Νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά αρκεί να το προσέξει. Γιατί, ξέρεις σ’ αυτά υπάρχουν πολλές φορές υποτροπιάσεις και δεν θέλω να χαλαρώσουμε και να επαναπαυτούμε. Στα τόσα χρόνια που είμαστε μαζί έχει αρρωστήσει αρκετές φορές, απλά δεν είναι καθόλου γκρινιάρης. Εγώ είχα πάθει τροφική δηλητηρίαση πριν από δέκα μέρες και είχε κρατήσει πέντε ώρες κι εγώ, ας πούμε, τα είχα κάνει όλα στο σπίτι άνω κάτω γιατί αρρωσταίνω πιο σπάνια. Ο Γιάννης επειδή δεν είναι γκρινιάρης, μπορεί να έχει 39,5% και να μην το σκέφτεται καν.

Θέλω να περάσω και ένα μήνυμα ότι το να ασχολούμαστε με την υγεία μας σοβαρά σαν να είναι κάτι που πρέπει να γίνεται. Φυσικά και δεν είναι ευχάριστο να πηγαίνουμε στον γιατρό και να κάνουμε εξετάσεις, εννοείται ότι έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε. Αλλά είναι πολιτισμός το να ασχολούμαστε προληπτικά με την υγεία μας σε όλα τα επίπεδα.

«Είσαι πάντα ενοχικά άρρωστος»

Είναι κάποιες δουλειές που επειδή θεωρείσαι αναντικατάστατος -όπως ας πούμε στο θέατρο, δηλαδή δεν είναι ότι σήμερα αν δεν πάω θα παίξει κάποιος άλλος για μένα- δεν είσαι ανέμελα άρρωστος ποτέ, είσαι πάντα ενοχικά άρρωστος. Δηλαδή χάνει κάποιος το μεροκάματό του. Το κοινό θα δυσαρεστηθεί γιατί έχει βγάλει εισιτήρια. Ο παραγωγός απροειδοποίητα χάνει χρήματα. Πάντα είσαι στο κρεβάτι του πόνου και έχεις από πάνω σου και τη συννεφιά του τι ακριβώς χάνεται».