Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Ο Γιάννης Δαλιανίδης δημιουργούσε ατμόσφαιρα τρόμου στο γύρισμα»

Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος ήταν καλεσμένος στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τις σχέσεις, τις θαυμάστριες, το ποδόσφαιρο, αλλά και για την κακοποιητική συμπεριφορά που είχε ο Γιάννης Δαλιανίδης απέναντι στους ηθοποιούς του.

«Ηθοποιοί έβαζαν τα κλάματα»

«Έχω ζήσει κακοποιητική συμπεριφορά και φωνές στο “Ρετιρέ” και στους “Μικρομεσαίους” με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Ήταν ένας τέτοιος τύπος. Δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα τρόμου στο γύρισμα, το οποίο, βέβαια, τότε το θεωρούσαμε φυσιολογικό! Ότι έτσι είναι, γιατί είναι ο μύθος ο οποίος θα φωνάξει, θα πει, θα κάνει και εμείς είμαστε το τίποτα και θα πρέπει να ακούσουμε και να πειθαρχήσουμε.

Υπήρχαν στιγμές στο πλατό που οι ηθοποιοί, πολύ μεγαλύτεροι από εμένα σε ηλικία και πολύ πιο έμπειροι, έβαζαν τα κλάματα. Τέλος πάντων, μην το συνεχίσω, καταλάβαμε όλοι τι θέλω να πω. Εγώ είχα πει μάλιστα τότε ότι μετά το “Ρετιρέ” και τους “Μικρομεσαίους” οτιδήποτε άλλο θα είναι πάρτι, θα είναι λούνα παρκ».

Οι σχέσεις

«Οι γυναίκες και οι άντρες είναι δύο διαφορετικά πράγματα κι αυτό είναι το ωραίο. Δεν θα μάθω ποτέ τι είναι αυτό που θέλουν οι γυναίκες. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να μάθει ποτέ, όσο και να ψάξει και δεν ξέρω αν πρέπει κιόλας. Ένας άντρας και μια γυναίκα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο πολύ το ίδιο, να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δεν έχει να κάνει τόσο με τι δουλειά κάνει ο καθένας και σε τι χώρο κινείται. Πρέπει να έχουμε το ίδιο χιούμορ. Να γελάμε με τα ίδια πράγματα. Να μην μας αρέσουν τα ίδια πράγματα. Έχω κάνει βέβαια και πολλή υπομονή σε μια σχέση. Είναι αυτές οι αποτυχημένες σχέσεις, που υπάρχουν, που είναι στο πρόγραμμα».

Σκεύος… ηδονής

«Το θέμα με τις θαυμάστριες το πήρα νομίζω καλά, φυσιολογικά. Το απόλαυσα, μου άρεσε. Είχα πολλά σχέσεις, ναι. Πιο πολύ εφήμερες, σε αριθμό. Δεν μου αρέσει να μιλάμε γι’ αυτό, ας πούμε ότι υπήρχε μια ευκολία περισσότερη στο να κάνεις μια σχέση. Δεν έφτασα ποτέ στο σημείο να πω “δεν θέλω να είμαι σκεύος ηδονής”. Νομίζω ότι είναι από τα πράγματα που δεν χορταίνονται».

«Ήθελα να αγοράσω τον Παναθηναϊκό»

«Μου αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Είναι ένα παιχνίδι, είναι μια απόλαυση. Υποστηρίζεις μια ομάδα, αλλά γενικώς σου αρέσει το άθλημα. Όταν βλέπεις μια ομάδα να παίζει καλό ποδόσφαιρο, θα το δεις, είναι ένα ευχάριστο, πολύ ενδιαφέρον θέαμα. Το ποδόσφαιρο είναι ωραίο όταν το βλέπεις την Κυριακή το βράδυ που παίζει η ομάδα σου, αλλά θα σε ακολουθήσει και τη Δευτέρα και την Τρίτη, που θα γίνει λίγο πλάκα, θα γίνει λίγο το σχόλιο στα μέσα. Είμαι Παναθηναϊκός! Παλιά έλεγα θα μαζέψω λεφτά να αγοράσω τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν μάζεψα ποτέ αρκετά».