Γιούλικα Σκαφιδά: «Δεν είμαι μονογονέας, δεν θέλω να δέχομαι εύσημα για κάτι που δεν είμαι»

Κρατά στην αγκαλιά της τον δίχρονο Άγγελο Γεράσιμο και δεν μπορεί να πιστέψει πόσο αυτό το μικρό πλασματάκι της άλλαξε τη ζωή! Η Γιούλικα Σκαφιδά μίλησε στο περιοδικό ΟΚ για τη μητρότητα μετά τα 40 και τη νέα της καθημερινότητα. «Έγινα μητέρα τη στιγμή που το ήθελα. Αν με ρωτούσες στα 20 και στα 25 μου, δεν ήμουν η κοπέλα που θα σου έλεγε ότι το όνειρό της είναι να έχει μια μεγάλη οικογένεια. Είχε προτεραιότητα η δουλειά μου. Όταν ηρέμησα με αυτό το κομμάτι, σκέφτηκα ότι θα ήθελα ένα μικρό ανθρωπάκι να του δώσω αγάπη και να το μεγαλώσω σωστά. Ήμουν έτοιμη».

«Δεν λειτουργώ πια τόσο αυθόρμητα»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο κατά πόσο η μητρότητα την έχει αλλάξει. «Είμαι ο ίδιος άνθρωπος με τα ίδια προτερήματα και τα ίδια ελαττώματα. Δεν ξέρω αν έχω περισσότερη ενσυναίσθηση, αλλά έχω μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν τα παιδιά. Και σίγουρα δεν λειτουργώ τόσο αυθόρμητα καθώς σκέφτομαι ότι στο σπίτι υπάρχει ένας άνθρωπος που εξαρτάται από μένα, οπότε θα βάλω αυτό σε προτεραιότητα. Ακόμα και τη μηχανή μου δεν την οδηγώ τόσο συχνά».

φωτογραφία Instagram

«Δεν είναι τα πάντα προς δημοσιοποίηση»

Η Σκαφιδά εξήγησε και γιατί έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική της ζωή τόσο προστατευμένη. «Ήταν δική μου πρωτοβουλία να προστατεύσω την προσωπική μου ζωή και νιώθω ευγνώμων που το σεβάστηκαν σε όλες τις συνεντεύξεις μου, γιατί δεν το θεωρώ δεδομένο. Έχω διευκρινίσει ότι δεν είμαι μονογονέας, επειδή δεν ήθελα να δέχομαι εύσημα για κάτι που δεν είμαι.

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις ένα παιδί, ειδικά αν έχεις και μια καθημερινότητα δύσκολη λόγω δουλειάς. Για να κλείσω το κομμάτι της προσωπικής μου ζωής, έχω μια σταθερότητα όσον αφορά το τι κάνω και πόσο θέλω να το δημοσιοποιήσω. Πιστεύω ότι δεν είναι τα πάντα προς δημοσιοποίηση. Και επειδή έγινα γνωστή μέσα από τη δουλειά μου, για αυτή θέλω ο κόσμος να ενδιαφέρεται πιο πολύ».