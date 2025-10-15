Γιούλικα Σκαφιδά: «Ήμουν έγκυος, οδηγούσα και ένας κύριος μου είπε θα σου σπάσω τα μούτρα»

Η Γιούλικα Σκαφιδά βρέθηκε στον καναπέ του «Happy day» και μίλησε με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή για την ψυχοθεραπεία, αλλά και αυτά που την εκνευρίζουν στην καθημερινότητά της. «Η δουλειά μας είναι να μπαίνουμε στην ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου και όλα αυτά με το άλλοθι ενός σεναρίου.

Ουσιαστικά κάπως έτσι ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία, για να αναζητήσω την ψυχολογία μιας ηρωίδας που έπαιζα τότε, αλλά δεν το θεωρώ ταμπού! Νομίζω όλοι πρέπει να επιδιώξουμε να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και η ψυχοθεραπεία ουσιαστικά αυτό είναι, δεν χρειάζεται να έχεις κάποιο σοβαρό θέμα για να ξεκινήσεις».

Με ενοχλεί η αγένεια

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως δεν μπορεί να αντέξει τους αγενείς ανθρώπους και τους βάζει στη θέση τους. «Η αγένεια στους ανθρώπους με ενοχλεί πολύ. Είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Κακώς, εμείς οι γυναίκες έχουμε αποδεχτεί ότι θα ακούσουμε ένα κακό σχόλιο στον δρόμο.

Θυμάμαι ήμουν έγκυος και οδηγούσα στην Κηφισίας και ήταν ένας κύριος και μάλλον βιαζόταν παρά πολύ. Σταμάτησε στο φανάρι, κατέβηκε κάτω και μου είπε θα σου σπάσω τα μούτρα και διάφορα άλλα! Του απάντησα στον πληθυντικό, βγήκα έξω, είδαν και οι υπόλοιποι την κοιλιά μου και του είπα σας παρακαλώ πολύ κύριε, αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι περαιτέρω, ας πάμε στο τμήμα. Βγήκαν όλοι έξω και του έκαναν ντου. Η υπόθεση έληξε υπέρ μου.

Με ενοχλεί και με θυμώνει πολύ η αγένεια. Και στα social με όλη αυτή την ανωνυμία που μπορεί να σου πουν το οτιδήποτε. Βέβαια κι εγώ το μακρύ μου και το κοντό μου δημοσιεύω, αλλά εγώ το κάνω με τη φωτογραφία μου και το επώνυμό μου.

Στη δουλειά μου μπορεί να με εξοργίσει όταν είμαι σε μια συνθήκη που δεν είναι επαγγελματικά τα πράγματα, όταν δουλεύω με ερασιτέχνες».