Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ο Γιώργος Γεροντιδάκης την αποθέωσε στην πρεμιέρα της

Το έργο του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ “Άνθρωπος χωρίς όνομα” που ανεβαίνει στο θέατρο Αποθήκη με τους Θανάση Κουρλαμπά, Ορέστη Τρίκα, Ντορέττα Παπαδημητρίου και Φώτη Κουτρουβίδη πραγματοποίησε την επίσημη πρεμιέρα του στην οποία παρευρέθηκαν φίλοι, συνεργάτες, μα και σύντροφοι των συντελεστών!

Και μαζί και… χώρια

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης δεν θα μπορούσε να μην βρίσκεται στο κοινό για να χειροκροτήσει την αγαπημένη του, Ντορέττα Παπαδημητρίου, όμως και οι δύο απέφυγαν τις κοινές δηλώσεις και φωτογραφίες. «Οι φωτογράφοι κάνουν τη δουλειά τους. Όλα αυτά τα χρόνια έχω φροντίσει προτού διαβάσουν κάτι οι γιοι μου, να είναι ενήμεροι. Είμαι σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή της ζωής μου. Στην πρεμιέρα ήταν οι περισσότεροι φίλοι μου, οι δικοί μου άνθρωποι και φίλοι μου. Όλοι οι δικοί μου άνθρωποι που κάνουμε την ίδια δουλειά και έρχονται και βλέπουν μια παράσταση, προφανώς και μου λένε τη γνώμη τους. Όλοι μου λένε τη γνώμη τους, αλλά όταν είναι και συνάδελφοι την ακούς λίγο παραπάνω», είπε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στην κάμερα του “Happy day” και αρνήθηκε να αναφερθεί στη σχέση της με τον Γεροντιδάκη, αλλά και τι διαφορετικό να πει πια;

Ντορέττα Παπαδημητρίου, Φώτης Κουτρουβίδης, Ορέστης Τρίκας, Θανάσης Κουρλαμπάς / φωτογραφία NDP

Χειροκρότημα για φίλους

Την αριστουργηματική νουβέλα του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ που τίθεται το ερώτημα: “Τι κάνει ένας έντιμος άνθρωπος όταν περιβάλλεται από την ατιμία;” έδωσαν μεταξύ άλλων το “παρών” ο Αιμίλιος Χειλάκης με την Αθηνά Μαξίμου, η Τζένη Καζάκου και η Ματίνα Νικολάου.

Τάσος Λέκκας, Γιώργος Γεροντιδάκης, Αιμίλιος Χειλάκης / φωτογραφία NDP

Θανάσης Κουρλαμπάς, Τζένη Καζάκου / φωτογραφία NDP