Παπαδημητρίου για προσωπική ζωή: «Κάποια πράγματα πια είναι προφανή, δεν χρειάζεται να τα εξηγήσεις»

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή “Καλημέρα είπαμε;” και μίλησε για τα επαγγελματικά της, αλλά και για τα προσωπικά της. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως την ενδιαφέρει η τηλεόραση και συγκεκριμένα η παρουσίαση εκπομπών, δεν θα έκανε με τίποτα όμως infotainment.

«Δεν μου αρέσουν αυτά τα προγράμματα, δεν θα μπορούσα να τα υποστηρίξω, δεν έχω τις γνώσεις, είναι κάτι τοξικό που δεν θα μπορούσα να βάλω στην καθημερινότητά μου. Κάτι ψυχαγωγικό όμως, θα έκανα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος της καρδιάς της

Όταν η Ζωή Κρονάκη τη ρώτησε για την προσωπική της ζωή με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, που έχει έρθει πολύ στα φώτα της δημοσιότητας και απασχολεί τα ΜΜΕ, αλλά οι ίδιοι έχουν αποφασίσει να έχουν μια κοινή γραμμή, να παραδεχτούν τη σχέση τους και να μην κρύβονται, η Ντορέττα σχολίασε: «Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω βγει ποτέ να εξηγήσω ή να αναλύσω τίποτα και ζω τη ζωή μου κανονικότατα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.

Δεν μου αρέσει να την αναλύω και να την εξηγώ. Ούτε θα βγω να πω ναι, ούτε θα βγω να πω όχι. Νομίζω ότι κάποια πράγματα πια είναι προφανή, δεν χρειάζεται να τα εξηγήσεις. Δεν είμαι καθόλου της ανάλυσης, δεν θεωρώ ότι έχω αυτή την υποχρέωση και δεν είναι κάτι που ταιριάζει στην ψυχοσύνθεσή μου».