Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή - Δεν αποκλείεται να ξαναπαντρευτώ»

Σε μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές της εμφανίσεις, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε για την προσωπική της ζωή και την πολυσυζητημένη σχέση με τον Γιώργο Γεροντιδάκη.

«Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά. Από τότε που χώρισα είναι ίδια η απάντηση στην ερώτηση, αν θα έκανα ξανά γάμο. Δεν είναι κάτι που αποκλείεται να ξαναέκανα. Αν προκύψει μπορεί να παντρευτώ, αλλά δεν είναι και κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να συμβεί. Αν ερχόταν ένα παιδί, θα το δεχόμουν με χαρά, αλλά αυτά δεν προγραμματίζονται.

Σημασία έχει να είμαστε καλά και να περνάμε ωραία. Έχω εστιάσει πολύ στο κομμάτι της χαράς τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είχαμε πολύ καλή σχέση με τη χαρά τα προηγούμενα. Από μικρή με τη χαρά πάντα διαπραγματευόμουν, γιατί οι υποχρεώσεις μου ήταν πάντα πολλές και ο χρόνος μου λίγος. Είμαι θετικός άνθρωπος από τη φύση μου και μου αρέσει να υπάρχει θετική αύρα γύρω μου. Σπάνια τσακώνομαι» παραδέχθηκε η ηθοποιός.

Μιλώντας για την σχέση με τα παιδιά της είπε: «Ο μικρός μου γιος είναι πολύ ψηλός, είναι κοντά 2 μέτρα. Ο μεγάλος σπουδάζει στην Κύπρο αθλητικές επιστήμες, τελειώνει τώρα, είναι στο 4ο έτος. Θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, είτε σε προπονητικό επίπεδο είτε ως μάνατζερ. Είναι με τη μπάλα ο Διονύσης. Ο Φίλιππος είναι, στο δεύτερο έτος και σπουδάζει μάρκετινγκ, ενώ ο Διονύσης είναι του αθλητισμού».

Και συνέχισε: «Ζούμε μαζί με τα παιδιά. Τώρα κάνουμε παρέα. Έχουμε φτιάξει μία σχέση που περνάμε καλά στ’ αλήθεια. Γελάμε. Έχουμε κρατήσει ότι είμαι η μαμά τους, τηρείται ο σεβασμός. Έχουμε μία ισότιμη σχέση. Ο Διονύσης είναι πιο πολύ της αγκαλιάς... Ο Φίλιππος δεν μου μιλάει για τα προσωπικά του, ο Διονύσης μου τα λέει όλα. Μιλάει και με τη γιαγιά του πολύ και με τη θεία του και με τον μπαμπά του.

Είναι και ολόκληροι άντρες, συζητάμε και για τα προσωπικά μου. Αν έχω κάποιο θέμα ή πρόβλημα μάλλον δε θα το συζητήσω με τα παιδιά, αλλά είμαστε αρκετά ανοιχτοί».