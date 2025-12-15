Ράνια Θρασκιά: «Δεν βλέπω την εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου»

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης, Ράνια Θρασκιά, μίλησε στο vidcast “Εσύ τι μουσική ακούς;” για τα όσα έζησε όλα αυτά τα χρόνια στην τηλεόραση, αποκάλυψε γιατί δεν βλέπει τον πρώην συνεργάτη και σύντροφό της και θυμήθηκε τι συνέβαινε τα παλιά χρόνια όταν έπρεπε να βγάλουν έκτακτο δελτίο στον ΑΝΤ1!

«Αν ένα από τα δύο κανάλια έβγαζε κλάσματα του δευτερολέπτου νωρίτερα έκτακτο δελτίο από το άλλο, όχι απλά υπήρχε πρόβλημα στο κανάλι αλλά κάποιος έχανε τη δουλειά του! Όλες οι παρουσιάστριες έπρεπε να είμαστε έτοιμες, με το σακάκι μας, με το κραγιόν μας, ώστε αν φωνάξει κάποιος “έκτακτο” να τρέξουμε σε κλάσματα δευτερολέπτου στο στούντιο».

«Είπα θέλω να ζήσω»

«Το πρώτο που με έπεισε να μεταπηδήσω από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία ήταν ότι δεν θα δουλεύω τα Σαββατοκύριακα. Έβλεπα τα καλοκαίρια να περνούν στην Κηφισίας από το γυάλινο κτίριο του ΑΝΤ1. Μεγάλωνα αυτά τα καλοκαίρια και κάποια στιγμή έφτασα 30-31, και είπα θέλω να ζήσω!

Στον “Όμορφο κόσμο” τρία χρόνια κάναμε μια εκπομπή πραγματικά φωτεινή στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί ακόμα και η ψυχαγωγία τότε ήταν με απόλυτο σεβασμό, χωρίς να διαβάζουμε περιοδικά και να κάνουμε κουτσομπολιό. Είμαι πολύ περήφανη τελικά για αυτή την εκπομπή.

Φεύγοντας από το MEGA για να πάω στο ALTER, η εκπομπή που ήθελα να κάνω έμοιαζε… αντιτουριστική τότε. Αλλά έχοντας πίσω μου τηλεοπτικές επιτυχίες, μπόρεσα να διεκδικήσω κάτι που έμοιαζε μη εμπορικό τότε: μια ψυχολογική κοινωνική εκπομπή. Έτσι εξαργύρωσα την επιτυχία και τη δουλειά πάρα πολλών χρόνων».

Μακριά από οθόνες

«Δεν βλέπω την εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση τα βράδια και όταν βλέπουμε με τα παιδιά, βλέπουμε κάτι αθλητικό. Βλέπουμε πολύ στοχευμένα τηλεόραση και κυρίως μένει κλειστή, γιατί η σχέση με τις οθόνες και τα παιδιά, έπρεπε να είναι ελεγχόμενη από τους γονείς».