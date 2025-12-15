Κάρμεν Ρουγγέρη: «Όλη μου τη ζωή παίζω το παιχνίδι της χαράς, χωρίς να το ξέρω»

Η Κάρμεν Ρουγγέρη μίλησε για την απώλεια του συζύγου της στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Buongiorno και είπε: «Είναι μεγάλη απώλεια. Παίζω το «Παιχνίδι της Χαράς». Συγκλονιστικό έργο. Το παίζω όλη μου τη ζωή, χωρίς να το ξέρω. Σκέφτεσαι τα θετικά. Δηλαδή, αυτό σκέφτομαι πάντοτε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που παντρεύονται, είναι ερωτευμένοι και την άλλη μέρα γίνεται ένα δυστύχημα και χάνονται. Εγώ ήμουν πολύ τυχερή. Ήμουν με έναν υπέροχο άνθρωπο 57 χρόνια. Οπότε αυτό είναι το παιχνίδι. 57 χρόνια… Κατάλαβες… Λες «ήμουν τυχερή». Γιατί ούτως ή άλλως όλοι θα πεθάνουμε. Έτσι δεν είναι;».

Και συνέχισε: «Ήμουν φανατική του θαυμάστρια. Πάντα. Είναι πολύ σημαντικό το να θαυμάζεις τον άνθρωπό σου. Πολύ σημαντικό. Ήταν κι ένας υπέροχος, ταπεινός άνθρωπος. Ενώ ήταν πολύ μεγάλο όνομα και μπορούσε να έχει κάνει τη μεγαλύτερη καριέρα του κόσμου...

Αλλά ήταν ένας άνθρωπος πολύ της οικογένειας. Πάντοτε ήταν με το βιβλίο του. Διάβαζε και ήταν και μια κινητή βιβλιοθήκη. Δηλαδή εγώ δεν χρειαζόταν να ανοίξω τίποτα. Τον ρωτούσα και μου απαντούσε αμέσως, ό,τι ήθελα. Ήξερε τα πάντα. Μελετούσε συνέχεια. Κάθε μέρα διάβαζε. Ήταν υπέροχος άνθρωπος. Και πολύ καλός πατέρας. Ένας τέλειος καλλιτέχνης. Όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο πιο ταπεινός πρέπει να είσαι. Έτσι δεν είναι;».