Κίνηση: «Εφιάλτης» στον Κηφισό λόγω εργασιών - Αρκετά προβλήματα σε πολλούς δρόμους

Με το πόδι στο φρένο είναι κολλημένοι αρκετοί οδηγοί από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου με την κίνηση στους δρόμους της Αττικής να μοιάζει εφιαλτική.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό τέθηκαν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα σε τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού, με αποτέλεσμα να αναμένεται να ενταθεί η ταλαιπωρία των οδηγών καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι εργασίες θα εκτελεστούν τις πρωινές ώρες Δευτέρας (19/1), Τρίτης (20/1) και Παρασκευής (23/1) με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα σε τμήματα του Κηφισού.

Παράλληλα, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως και τα διυλιστήρια οι οδηγοί θα συναντήσουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, η κίνηση των οχημάτων αυξάνεται σταδιακά με αποτέλεσμα τουλάχιστον προς ώρας να δημιουργούνται τμηματικά δυσχέρειες για τους οδηγούς.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα που κινούνται στο ύψος του Χίλτον από την πλατεία Μαβίλη έως και το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά οι οδηγοί θα συναντήσουν κίνηση σε όλο το μήκος της και στα δυο ρεύματα.

Στη λεωφόρο Καρέα, καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.