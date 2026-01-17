Προσοχή οδηγοί: Κλείνουν λωρίδες στον Κηφισό από Δευτέρα (19/1) – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την ερχόμενη Δευτέρα σε τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού, με αποτέλεσμα να αναμένεται να ενταθεί η ταλαιπωρία των οδηγών την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι εργασίες θα εκτελεστούν τις πρωινές ώρες Δευτέρας (19/1), Τρίτης (20/1) και Παρασκευής (23/1) με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα σε τμήματα του Κηφισού.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των κάτωθι οδικών τμημάτων της Λεωφ. Κηφισού, περιοχής Μοσχάτου/Ταύρου, Νίκαιας/Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας/Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:

Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας Άννης, στις 19–1–2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 20–1–2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 23–1-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση».