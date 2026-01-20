Κίνηση: «Στο κόκκινο» ο Κηφισός - Με χαμηλές ταχύτητες σε Κηφισίας και Αθηνών

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί Τρίτης 20 Ιανουαρίου στους δρόμους της Αττικής με την εικόνα να μοιάζει εφιαλτική. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και την έξοδο του Περιστερίου.

Μάλιστα, στον Κηφισό συνεχίζουν να ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ από χθες Δευτέρα (19/1), προκαλώντας επιπλέον δυσκολίες στις μετακινήσεις χιλιάδων οδηγών που χρησιμοποιούν καθημερινά τον δρόμο.

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ και στην λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή εντοπίζονται προβλήματα, ιδίως στο ύψος του Βύρωνα.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους του κέντρου, ιδίως στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Κυκλοφοριακά προβλήματα υπάρχουν και στους δρόμους που οδηγούν προς και από το λιμάνι του Πειραιά.

Με το πόδι στο φρένο είναι οι οδηγοί που κινούνται στην λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το ύψος του Χαϊδαρίου, μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στις λεωφόρους Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης, ενώ και στην Αττική Οδό οι ταχύτητες είναι φυσιολογικές.